د. عبد اللطيف الشامسي: مبادرة "لقاء" تهدف لخلق جيل من رواد الأعمال

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

رحب الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، بالشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، معرباً عن فخره باستضافته في جلسة لتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب، ضمن مبادرة "لقاء"، التي دشنتها كليات التقنية العليا، كسلسلة حلقات، تهدف لخلق جيل من رواد ورائدات الأعمال، حيث تتيح هذه المبادرة الفرصة للشباب والفتيات للقاء شخصيات وطنية وقيادية ناجحة، تلهمهم بفكرها وتجاربها في مجال ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور الشامسي لـ "الشارقة 24"، أن مبادرة "لقاء" تهدف للتعلم من خلال جلسة حوارية مع رواد الأعمال المبدعين، على مستوى دولة الإمارات، واليوم استضافت المبادرة شخصية إماراتية فذة، وملهمة بامتياز، تتمثل في الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الذي تحدث عن الكثير من القصص الناجحة، والصعوبات التي ستواجه رواد ورائدات الأعمال في المستقبل، وهذه عوامل مهمة وتحفيزية لطلابنا في كليات التقنية العليا، للتعرف على الجانب العملي، والتحديات المستقبلية، التي سيتعاملون معها في واقع العمل.

وشدد الشامسي على دعم كليات التقنية العليا، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومتها التعليمية، حيث تم تخصيص نحو 5 % من الخريجين، ليكونوا في مجال ريادة الأعمال، وهذه المشاريع هي من أهم المكونات لمنظومة الاقتصاد في الإمارات.