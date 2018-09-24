افتتاح "أكاديمية ساوث ويلز للطيران" في "دبي الجنوب"

الشارقة 24:

دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس مجلس إدارة مطارات دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والبروفسور جولي ليدون، نائب رئيس "جامعة ساوث ويلز"، أمس الأحد، "أكاديمية ساوث ويلز للطيران"، التابعة لجامعة ساوث ويلز البريطانية في "دبي الجنوب".

وعلى هامش الافتتاح، قام البروفيسور جون أندروز وكيل رئيس "جامعة ساوث ويلز" بتعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان راعياً دولياً للجامعة، وتقديم الدكتوراه الفخرية لكل من معاليه وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وستوفر الأكاديمية الجديدة الرائدة في مجال هندسة الطيران برامج ومقررات تعليمية معتمدة من "هيئة المعرفة والتنمية البشرية"، والتي تشمل بكالوريوس تطبيقي "بكالوريوس هندسة بمرتبة شرف" في هندسة صيانة الطائرات، بالتعاون مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية والهيئة العامة للطيران المدني، درجة بكالوريوس ودورة تأسيسية في هندسة صيانة الطيران.

تهدف هذه البرامج إلى تمكين الطلاب من الحصول على المؤهلات اللازمة للانتقال إلى مقررات تعليمية متخصصة جديدة.

تبلغ مساحة "أكاديمية ساوث ويلز للطيران" 3,000 متر مربع، وتقع في مجمع الأعمال في "دبي الجنوب"، وتضم طابقين مخصصين لتعليم هندسة الطيران وورشة عمل معتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية والهيئة العامة للطيران المدني، فضلاً عن توفير طائرة ومحرك طائرة مروحي "سي اف ام 56-3 "، ومختبرات مخصصة للهندسة الميكانيكية ومناطق صيانة عازلة للصوت.

كما تشمل الأكاديمية مختبر مخصص للتدريب العملي الإلكتروني ونظم إلكترونيات الطيران التي تعدّ ميزة أساسية للأكاديمية، حيث ستتيح الفرصة للطلاب لاكتساب خبرات عملية متكاملة، فضلاً عن توفّر معدات الطيران اللازمة التي تقدّمها شركة "سناب للأدوات الصناعية"، الشريك الاستراتيجي للأكاديمية، لتصميم العينات والمواد في مجال الطيران.

ويأتي افتتاح الأكاديمية تتويجاً للجهود المبذولة في بناء هذا المشروع الرائد الذي استمر على مدار سنتين، وذلك بعد توقيع مذكرة تعاون مع "مؤسسة مدينة دبي للطيران"، المؤسسة الأم لـ "دبي الجنوب"، في مايو 2016.