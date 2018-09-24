جامعة الشارقة تعزز طرق التعامل مع صعوبات التعلم

الشارقة 24:

نظم معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة ورشة عمل لأعضاء الهيئة التدريسية، تحت عنوان "التوجيه الاستراتيجي والخدمات لطلبة الجامعة الذين يعانون صعوبات في التعلم"، بالتعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم.

قدم الورشة كل من الدكتور جورج هاغرتي رئيس كلية بيكون بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، والدكتورة أوكسانا هاغرتي أستاذة علم النفس التربوي واللغوي وعضو هيئة تدريس في كلية بيكون.

وتعتبر هذه الورشة دورة استقصائية تمهيدية للدراسة والاستكشاف لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور الصديق الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: "أنه من الصعب تمييز بعض أشكال صعوبات التعلم التي يعاني منها طلاب البكالوريوس، حيث يتم إدراجهم تحت مسمى "الإعاقة الخفية"، ويكون معدل ذكائهم من مستوى المتوسط إلى المستوى العالي، وهم طلبة يواجهون مشاكل مثل: صعوبات التعلم، أو اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، أو التوحد عالي الأداء، وهم يعانون ويناضلون مع مرور الوقت من المحتوى التعليمي الذي أصبح أكثر تطوراً، ومن المرجح أن ينسحب هؤلاء الطلاب بشكل متزايد من المشاركة الأكاديمية الكاملة والحياة الجامعية"، مضيفاً: "أن الورشة تؤكد على أهمية التعرف على هؤلاء الطلبة ودعمهم استراتيجياً".

بدوره، نوه الأستاذ الدكتور ماهر عمر مدير معهد القيادة في التعليم العالي، أن الورشة تعمل على اكتشاف طرق تحديد صعوبات التعلم الموجودة في الفصول الدراسية الحديثة للكلية والجامعة، وكيفية تعريف هذه الحالات، من خلال مراقبة أداء الفصل الدراسي، وما هي أفضل السبل الاستراتيجية التدريسية والأجواء المناسبة التي تقدم أفضل ما يمكن للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم.