26 طالباً إماراتياً يثيرون الإعجاب في مسابقة باللغة الصينية

الشارقة 24:

نظم "معهد كونفوشيوس” بجامعة زايد، السبت، في فرع الجامعة بأبوظبي مسابقة "الجسر الصيني" لـ 26 طالباً وطالبة تم اختيارهم لتمثيل 13 مدرسة ثانوية حكومية تقوم بتدريس اللغة الصينية في مختلف إمارات الدولة.

وأقيم الحدث بحضور لين يادوه، نائب السفير والوزير المفوض بالسفارة الصينية، ود. معاوية العوض مدير معهد المشاركة المجتمعية الذي يشرف على "معهد كونفوشيوس" بجامعة زايد، ومديري المدارس المتنافسة وعوائل الطلبة المتسابقين وأعضاء الجالية الصينية وممثلي وسائل الإعلام الصينية في الدولة.

تأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة من الأحداث المماثلة التي تقام تحت مظلة "هانبان"، إدارة معاهد كونفوشيوس، التي يقع مقرها في العاصمة الصينية "بكين"، وتضم تحت مظلتها أكثر من 500 معهد حول العالم.

وأشاد نائب السفير الصيني في كلمة ألقاها قبيل انطلاق المسابقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإدراج تعليم اللغة الصينية في مائتي مدرسة إماراتية خلال وقت قريب، موضحاً أنه قبل 3 سنوات لم تكن هناك سوى مدرسة حمدان بن زايد بأبوظبي تقوم بتدريسها لطلبتها، واليوم يجري تدريسها في 13 مدرسة بإمارات الدولة.

وأكد أن دراسة اللغة الصينية مفتاح لركوب قطار التنمية الصينية السريعة، حيث أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد وأكبر دولة عالمياً من حيث الصناعة وتجارة البضائع واحتياطي النقد الأجنبي، وبفضل عدد السكان البالغ 1.4 مليار نسمة والنمو السريع للطبقة الوسطى، وصلت الصين إلى مصافّ أكبر الأسواق الواعدة في العالم، ومنذ انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح قبل 40 سنة، بلغ في المتوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 9.5%، ولحجم التجارة الخارجية 14.5%، وحافظت نسبة المساهمة في الاقتصاد العالمي 30%، ويقدّم تنامي الاقتصاد الصيني خبرات ومرجعيات لسائر الدول النامية، فطالما تتقنون اللغة الصينية، تغتنمون فرصة ركوب "قطار الصين السريعة".

وأشارت السيدة فاطمة البستكي، من هيئة المعرفة والتعليم بأبوظبي ومديرة مدرسة حمدان بن زايد، إلى أن مسابقة "الجسر الصيني" تتوج شهوراً من العمل الحثيث لطلبة دؤوبين للغاية، أظهروا تميزهم وروحهم الابتكارية وروح الفريق وحل المشكلات ومهارات الاتصال بطريقة إيجابية للغاية.