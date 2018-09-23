تعاون بين جامعة الشارقة ووكالة الطاقة الذرية الدولية في فيينا

الشارقة 24:

تفويضاً من الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وقع الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف ترسيخ التعاون بين الجامعة والوكالة، التي تعد أكبر ‏وأهم هيئة عالمية في مجال الطاقة النووية.

هذا وقد مثل جامعة الشارقة، خلال توقيع الاتفاقية، الدكتور وليد متولي الأستاذ المشارك في قسم الهندسة النووية، في حين وقع الدكتور دوهي هان ‏مدير قطاع الطاقة النووية بمقر الوكالة بفيينا.

وتعكس الاتفاقية ‏الاهتمام ‏في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بدولة الإمارات، حيث تدخل في مجالات غير محدودة مثل الطب والصناعة والزراعة والبيئة. ‏

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وقد استضاف ‏قسم الهندسة النووية بجامعة الشارقة، مطلع هذا العام، ورشة عمل عن محاكاة المفاعلات النووية بتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ‏و ‏حضرها ‏20 متخصصاً في المجال النووي من الإمارات والسعودية والأردن ودول شرق آسياـ ‏ولاقت الورشة نجاحاً كبيراً، ومنها تطرقت الفكرة إلى إبرام اتفاقية التعاون.