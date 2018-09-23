"معهد كونفوشيوس" ينظم مسابقة للخَطابة باللغة الصينية بجامعة زايد

الشارقة 24:

نظم "معهد كونفوشيوس" بجامعة زايد، السبت، في فرع الجامعة بأبوظبي مسابقة "الجسر الصيني" لـ 26 طالباً وطالبة، تم اختيارهم لتمثيل 13 مدرسة ثانوية حكومية تقوم بتدريس اللغة الصينية في مختلف إمارات الدولة.

وأقيم الحدث بحضور سعادة لين يادوه، نائب السفير والوزير المفوض بالسفارة الصينية و د. معاوية العوض مدير معهد المشاركة المجتمعية الذي يشرف على "معهد كونفوشيوس" بجامعة زايد، ومديري المدارس المتنافسة وعوائل الطلبة المتسابقين وأعضاء الجالية الصينية وممثلي وسائل الإعلام الصينية في الدولة.

تأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة من الأحداث المماثلة التي تقام تحت مظلة "هانبان"، إدارة معاهد كونفوشيوس، التي يقع مقرها في العاصمة الصينية "بكين"، وتضم تحت مظلتها أكثر من 500 معهد حول العالم.

والجدير بالذكر أن معهد كونفوشيوس منظمة غير ربحية تستهدف توسيع نطاق دراسة اللغة الصينية وآدابها وثقافتها ونشرها حول العالم، وكذلك تعزيز برامج التعاون والتبادل الثقافي والتعليمي بين الصين وغيرها من البلدان، ويستقي معهد كونفوشيوس اسمه من الفيلسوف والمعلم الصيني القديم كونفوشيوس (551 – 479 قبل الميلاد)، والذي ما يزال لتعاليمه أثر عميق على الثقافة الصينية.

وقد تأسس معهد كونفوشيوس بجامعة زايد في يوليو عام 2010 في إطار شراكة بين الجامعة وجامعة بكين للدراسات الأجنبية في الصين، والتي تربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة صلات وطيدة، ويوجد فيها مركز للدراسات الإماراتية.

وأشاد سعادة نائب السفير الصيني في كلمة ألقاها قبيل انطلاق المسابقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإدراج تعليم اللغة الصينية في مائتي مدرسة إماراتية خلال وقت قريب، موضحاً أنه قبل 3 سنوات لم تكن هناك سوى مدرسة حمدان بن زايد بأبوظبي تقوم بتدريسها لطلبتها، واليوم يجري تدريسها في ثلاث عشرة مدرسة بإمارات الدولة الست.

وقال إن دراسة اللغة الصينية مفتاح لركوب قطار التنمية الصينية السريعة، حيث أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد وأكبر دولة عالميا من حيث الصناعة وتجارة البضائع واحتياطي النقد الأجنبي، وبفضل عدد السكان البالغ عدده 1.4 مليار نسمة والنمو السريع للطبقة الوسطى، وصلت الصين إلى مصافّ أكبر الأسواق الواعدة في العالم، ومنذ انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح قبل 40 سنة، بلغ في المتوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 9.5%، ولحجم التجارة الخارجية 14.5%، وحافظت نسبة المساهمة في الاقتصاد العالمي 30%، ويقدّم تنامي الاقتصاد الصيني خبرات ومرجعيات لسائر الدول النامية، فطالما تتقنون اللغة الصينية، تغتنمون فرصة ركوب "قطار الصين السريعة".

أضاف، مخاطباً الطلبة المتسابقين: إن دراسة اللغة الصينية مفتاح لأن تصبحوا رُسُلا لترسيخ الصداقة الصينية الإماراتية، ويتمتع التبادل عابر الثقافات بمغزى خاص لا بديل له لتعزيز العلاقات الثنائية بين مختلف الدول وتمتين أواصر الصداقة بين مختلف الشعوب، ورغم أن الصين ودولة الإمارات تفصل بينهما الجبال والبِحار، إلا أنهما حميمان مثل أفراد من عائلة واحدة وتزداد الصداقة بينهما رُسوخاً عبر السنوات.

من جهته، رحب د. العوض، باسم جامعة زايد، بالحضور، مؤكداً أن استضافة الجامعة للمسابقة تعبر عن اهتمامها العميق بالمشاركة في المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الصينية ونقلها إلى آفاق أرحب لمصلحة كلا الشعبين وتعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بينهما.

وأكدت السيدة فاطمة البستكي، من هيئة المعرفة والتعليم بأبوظبي ومديرة مدرسة حمدان بن زايد أن مسابقة "الجسر الصيني" تتوج شهوراً من العمل الحثيث لطلبة دؤوبين للغاية، أظهروا تميزهم وروحهم الابتكارية وروح الفريق وحل المشكلات ومهارات الاتصال بطريقة إيجابية للغاية.

وقدمت "وي دوو" مديرة معهد كونفوشيوس بجامعة زايد عرضاً تقديمياً حول أنشطة المعهد ومبادراته في تعليم اللغة الصينية بالدولة وتعزيز التبادل الثقافي، استعرضت خلاله فيديو لعدد من طالبات الجامعة يتحدثن عن تجاربهن في تعلم الصينية بالمعهد، وكذلك فيديو حول الرحلات التي ينظمها المعهد لطالبات الجامعة إلى الصين خلال عطلة فصل الربيع لتنمية مهاراتهن اللغوية والتواصل المباشر مع الثقافة الصينية.

ثم عقدت المسابقة حيث أذهل المشاركون الحضور بمهاراتهم الكبيرة في الخطابة باللغة الصينية، وكذلك في المعلومات اللغوية والثقافية المتعلقة بالحياة الصينية، وكذلك في تقديم مواهبهم الإبداعية في إلقاء الشعر وسرد القصص، والعزف على الآلات الموسيقية التقليدية الصينية، فضلاً عن الكتابة بالخط الصيني والتمثيل وعرض "خيال الظل"، إلى جانب عروض الفنون القتالية الصينية، كما قدم أطفال إماراتيون لوحات فولكلورية من التراث الصيني.

وانتهت المسابقة إلى فوز الطالب "الهنائي حامد خالد"، من مدرسة حمدان بن زايد آل نهيان، بالمركز الأول، وهو الذي سيسافر، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في المسابقة الدولية للنهائيات التي ستقام في الصين في وقت لاحق.

كما حصدت نفس المدرسة بقية الجوائز، فاز بالمركز الثاني كل من "الحاكم عبد الملك"، و "الحمادي حسين".. بينما جاء في المركز الثالث كل من "خليغيان روهان" و "الزّهر حارب" و"رقية الحساني". وحصل بقية المشاركين على شهادات تقدير تشجيعية.