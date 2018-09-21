الجامعة القاسمية تعرف طلابها الجدد بالثقافة الإماراتية

الشارقة 24:

نظمت الجامعة القاسمية محاضرة "التكيف مع الحياة الجامعية"، استهدفت من خلالها طلابها الجدد الملتحقين بالدراسة في كافة كلياتها وبرامجها ونظمتها عمادة شؤون الطلاب بالجامعة.

قدم المحاضرة باسم عبد الغفار المرشد النفسي بجامعة الشارقة، وذلك على مسرح كلية الطلاب وهدفت إلى تزويد الطلبة الجدد وإمدادهم بمعلومات تيسر لهم الاندماج في الحياة الجامعية والانخراط والإحاطة بالثقافة الإماراتية وتقاليد دولة الإمارات العريقة.

وجرى تنظيم المحاضرة في إطار المحاضرات التفاعلية الثقافية التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب في مختلف الأقسام على مدار العام الأكاديمي التي من شأنها مساعدة الطلاب على التكيف مع الحياة الجامعية في أهم مراحل الحياة.

وتركزت محاور المحاضرة حول مشاعر الاغتراب وكيفية التعامل معها، والتغلب على اضطراب النوم الناتجة عن تغيير البيئة، وأهمية تحقيق التوازن بين الدراسة والرعاية الذاتية والصحية والحياة الاجتماعية، والتغلب على مشاعر الوحدة والعزلة، وسبل التكيف مع الحياة في السكن الجامعي والتعايش مع رفقاء السكن، وتشجيع الطلاب على التعرف على ثقافات الشعوب المختلفة لتحقيق التعايش المريح والآمن مع الزملاء من مختلف البلدان.

كما تضمنت المحاضرة تساؤلات الطلاب وبث الطمأنينة في نفوسهم والتأكيد على أن الجامعة القاسمية هي بمثابة بيتهم الجديد الآمن والمتفهم والمرحب بكل الاختلافات الثقافية، وأن العاملين بالجامعة شاغلهم الأكبر هو تحقيق بيئة مريحة لجميع الطلاب وتوفير الجو المناسب للدراسة والتحصيل.