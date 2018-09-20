أبحاث مشتركة بين جامعتي الشارقة وأديلايد الأسترالية

الشارقة 24:

في إطار حرص جامعة الشارقة على التعاون وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية مع العديد من الجامعات العالمية، وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع جامعة أديلايد الأسترالية، للتعاون في عدة مجالات تشمل الأنشطة البحثية والتدريسية، والمساهمة في تعزيز مكانة كلا الجامعتين على المستوى العالمي، وقعها من جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، ومن جامعة أديلايد وقعها الأستاذ الدكتور الساتير بيرد نائب مدير الجامعة للعلوم الصحية والطبية.

هدفت مذكرة التفاهم إلى وضع خطة للتعاون بين الجامعتين والعمل على إجراء مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات العلمية، وزيادة فرص التبادل بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين، وكذلك الزيارات الطلابية، ودعم أنشطة التعليم المستمر والتعلم عن بعد، وكذلك العمل على تبادل الخبرات البحثية والبحوث في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، وإطلاق برامج أكاديمية مشتركة على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وبرنامج لتعليم اللغة الإنجليزية لطلبة الجامعة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور هيين نجو عميد كلية طب الأسنان في جامعة الشارقة، والأستاذة الدكتورة منال عوض نائب العميد، والأستاذ الدكتور راني شمس الدين منسق الدراسات العليا.

كما حضر توقيع الاتفاقية من جامعة أديلايد ريتشارد لوجين عميد كلية طب الأسنان بالجامعة.