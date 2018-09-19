جامعة عجمان تنظم كرنفالاً للفنون الجميلة

الشارقة 24:

نظّم مركز الفنون الجميلة التابع لعمادة شؤون الطلبة في جامعة عجمان، كرنفالاً للفنون الجميلة، بمشاركة 50 طالبة، بأكثر من 500 لوحة وعمل فني، وحضور 300 طالبة من مختلف الكليات.

وشهد الكرنفال، إنجاز لوحة جدارية برسم "الأكريليك" في زمن قياسي، قامت بها الطالبة آية السعدون، من كلية الهندسة والمنتسبة لمركز الفنون الجميلة.

وعُقدت خلال الكرنفال، مجموعة من ورش العمل الخاصة بفن المانديلا "الزخرفة"، وأشغال الإبرة، والرسم الزيتي، ورسم الأكريليك، والأشغال الفنية، والجرافيك، والرسم على الزجاج، والرسم على الماء.

وأكدت منى الجبالي مسؤولة الفنون الجميلة في الجامعة، أن كرنفال الفنون الجميلة يُقام بشكل دوري في الجامعة منذ 18 عاماً، ويهدف إلى استقطاب الطالبات الجديدات من مختلف الكليات، مِمّن يتمتعن بمواهب فنية متنوعة، تمهيداً لانضمامهن إلى المركز، مشيرة إلى أن الكرنفال يساهم في عملية التعريف بمركز الفنون الجميلة ونشاطاته.