مدير جامعة زايد يؤكد مواصلتها الصعود في التصنيف العالمي

الشارقة 24:

أكد الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، أنه تم اختيار الجامعة بين عدد قليل من الجامعات للمرحلة التجريبية لنظام تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، الذي يتم إطلاقه هذا العام كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مشيراً إلى أنها في عامها العشرين، أصبحت ضمن أفضل خمس مؤسسات للتعليم العالي في الدولة.

وأوضح، في كلمته بالملتقى السنوي لأسرة الجامعة، الذي عقد يوم الثلاثاء، برعاية وحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة الجامعة، في مركز المؤتمرات بحرم الجامعة في أبوظبي، أن الجامعة أصبحت معروفة في المجتمع بنوعية برامجها الأكاديمية وخدماتها الطلابية الشاملة، وبدأت في أخذ دورها في مجالات البحوث والابتكار وريادة الأعمال، حيث تضم مرافق حديثة، وتنافس في تجربتها التعليمية التي توفرها لطلبتها، مختلف البرامج الرائدة في العالم.

وأكد د. المهيدب أن الجامعة، التي تحظى برامجها الأكاديمية بالاعتماد، محلياً وعالمياً، قد دخلت هذا العام في تصنيف " كيو إس" للجامعات العالمية لأول مرة، كما تعد لدخول تصنيف "تايمز هاير" خلال عامين من الآن، ومن المحتم بعد ذلك أن تستمر في رحلتها التصاعدية في الترتيب.

ولفت مدير الجامعة، إلى أن الدفعات الجديدة من الطلبة هم بصفة عامة أفضل استعدادًا وأكثر تقبلاً للتكنولوجيا، وأكثر وعياً ومشاركة، معرباً عن توقعاته بأن يتغير سوق العمل بشكل كبير في المستقبل القريب، ليصبح أكثر ديناميكية ويتطلب خريجين متعددي المواهب ولديهم القدرة على التكيف، لذا تركز الجامعة بشكل أكبر على تطوير مهارات سوق العمل وعلى الروح القيادية لطلابها.

وأوضح أنه في مواجهة هذه التطورات، تركز القيادة الرشيدة على دور الشباب ضمن جدول أعمالها، مؤمنة بقدراتهم على أن يتحملوا المزيد من المسؤولية في سن أصغر، وأن يشاركوا بفعالية في صنع الحاضر والمستقبل.

وأعلن مدير جامعة زايد، أن العديد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين يلاحظون الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لموضوع الامتثال، وأكد أن البيئة التنظيمية للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تغيرت اليوم، حيث وضعت الحكومة توقعات أعلى لجميع المؤسسات الحكومية كجزء من رؤية الإمارات 2021 وما بعدها، مشيراً إلى التزام الجامعة بها.