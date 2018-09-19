الجامعة القاسمية تبحث مع وفد إندونيسي آليات استقطاب الطلبة

الشارقة 24:

استقبل الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وفداً إندونيسياً، برئاسـة الوزيرة المفوضة للشؤون الإعلامية والاجتماعية والثقافية روفيتا دجاماوار، وعضوية أمين أبا الموظف بالشؤون القنصلية في سفارة إندونيسيا لدى الدولة، بحضور عبد المحسن حزين مدير مكتب العلاقات الدولية واستقطاب الطلبة في الجامعة.

وقدم الأستاذ الدكتور رشاد سالم، خلال اللقاء، نبذة عن تأسيس الجامعة وكلياتها واتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى، داخل الدولة وخارجها، والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، ومتابعة سموه لكافة مراحل تطور الجامعة ودعمها، لتصبح واحدة من أرقى الجامعات في العالم.

وناقش الحضور، آليات استقطاب الطلبة من إندونيسيا، ليمثلوا بلادهم على أرض الشارقة.

من جانبها، أبدت دجاماوار إعجابها بتجربة الجامعة القاسمية الرائدة، وأشارت إلى أن بلادها على استعداد، لبحث سبل التعاون مع الجامعة القاسمية، خاصة في مجال ترشيح الطلبة للدراسة فيها.

عقب اللقاء، قام الوفد بجولة شملت كافة أنحاء الجامعة، وتعرفوا على مسرحها ومختبراتها ومكتبتها ومركز تعليم اللغات فيها.