وفد جامعة الشارقة يزور "شيان" الصينية

الشارقة 24:

زار وفد من جامعة الشارقة جامعة شيان الواقعة في مقاطعة شان شي الصينية، ترأسه الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وضم الوفد الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي علي، القائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والأستاذ الدكتور طارق مرابطين القائم بأعمال مدير مكتب العلاقات الدولية في جامعة الشارقة.

كان في استقبال الوفد البروفيسور وانج جونجي مدير جامعة شيان، يصاحبه نائب المدير وعميد كلية الدراسات الشرقية.

في بداية اللقاء رحب مدير جامعة شيان بالوفد وشكرهم على تلبية الدعوة لزيارة جامعة شيان، ثم أعرب الأستاذ الدكتور حميد النعيمي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

شارك وفد جامعة الشارقة في حفل استقبال الطلبة الجدد بجامعة شيان، وألقى مدير جامعة الشارقة كلمة ترحيبية وتشجيعية للطلبة الجدد بجامعة شيان، كما شارك في تقديم أوسمة وشهادات التفوق للطلبة، بعد ذلك تم اصطحاب الوفد في جولة في أرجاء جامعة شيان العريقة، ومنها متحف الجامعة الذي يحتوي على صور ومجسمات تشرح تاريخ الجامعة.

وناقش الوفد مع مدير جامعة شيان المشاريع المشتركة في مجال المناهج الدراسية والبحوث والتدريس، وخاصة مشروع تدريس اللغة العربية المشترك، والذي كان قد وقع الطرفان اتفاقية تعاون بشأنه في سنة 2016.