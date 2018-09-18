انطلاق الدبلوم المهني لصعوبات التعلم بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

انطلق الدبلوم المهني لصعوبات التعلم، الذي ينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم بالتعاون مع جامعة الشارقة، الإثنين، ويستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، في أيام الإثنين، والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع خلال تلك المدة، وذلك بمركز التعليم المستمر بالجامعة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلمين وأخصائيين قادرين على تقييم الاحتياجات التربوية، والمعرفية، والسلوكية للطلاب من ذوي صعوبات التعلم، وإعداد وتنفيذ ومراجعة البرامج التربوية الفردية الخاصة، وتدريس التلاميذ بشكل فردي وفق برامجهم التربوية الفردية.

وذكرت الأستاذة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أن البرنامج يسعى لتخريج المعلم القادر على إجراء التعديلات على مناهج التعليم العام لتلائم احتياجات وقدرات التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم، ومعرفة الاستراتيجيات الفاعلة في التدريس لهؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى تعلُم استراتيجيات التدريس التشاركي، والتعلم الفاعل، وإعداد برامج التدخل التربوي.

كما يتعلم المتقدم من خلال الدبلوم المهني، كيفية إعداد وتطبيق الاختبارات المبنية على المنهج، ومراقبة تقدم التلاميذ أثناء الخدمة، واستراتيجيات التعامل مع الوالدين، ويمتد الدبلوم من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، ويرحب المركز بجميع الاستفسارات من خلال قنوات الاتصال والتواصل المعتمدة.

علماً بأن الطاقة الاستيعابية كحد أدنى للمشاركين يبلغ 20 مشاركاً، وحالياً تم تسجيل 15 مشاركاً.