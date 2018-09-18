74 نادياً طلابياً يشارك في معرض "أميركية الشارقة"

الشارقة 24 - محمود سليم:

شارك 74 نادياً طلابياً بالجامعة الأميركية بالشارقة، في أحد أكبر فعاليات الجامعة، والتي تعرض كيفية مشاركة الطلاب في المؤسسات التي يقودها الطلاب في الحرم الجامعي ويساعدهم على تحقيق اهتماماتهم الشخصية خارج الفصل الدراسي، بالإضافة إلى بناء مهارات القيادة.

وقدَّم المعرض، الذي يستمر على مدار يومين، 5 أندية جديدة في هذا الفصل الدراسي، وهم: معهد المهندسين الصناعيين والنظم، و "495 Collective "، وفرع جمعية الحاسب IEEE ، وجمعية الشرف الهندسة الكيميائية والهندسة في الطب والبيولوجيا.

وتم تنظيم المعرض من خلال مكتب شؤون الطلاب، بهدف التعرف على العديد من الثقافات في الحرم الجامعي والانضمام إلى الأندية المشاركة.