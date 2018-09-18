لبنى القاسمي: أبناؤنا الطلبة هم رِهانُنا الحقيقي للمستقبل

الشارقة 24:

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، أن دولة الإمارات كانت ومازالت موطناً للتسامح والتعايش والسلام، موضحة أن هذه هي التقاليد التي نشأ عليها أبناء هذا الشعب، وحرص قادته على زرعها فيهم جيلاً بعد جيل، ولطالما شددّ على أهميتها الوالد الراحل، مؤسس هذه الدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نحتفل والشعب كله، بالذكرى المئوية لميلاده، والذي تفخر الجامعة بحمل اسمه. ونحن اليوم نجدد العهد مرة أخرى بأن نصون إرثه، ونحقق رؤيته واقعاً ملموساً، وأن نكون رواداً للعملية التعليمية والبحثية في المنطقة، وأن نستمر في نهجنا بالمشاركة في صنع غد مشرق لدولة الإمارات وللإنسانية بشكل عام.

جاء ذلك خلال الكلمة التي افتتحت بها معاليها الملتقى السنوي العشرين لأسرة الجامعة، الذي عُقِد، الثلاثاء، في مركز المؤتمرات بفرع الجامعة في أبوظبي.

وتوجهت معاليها في مستهل كلمتها بعميقِ الشكرِ والتقدير للدّعمِ القويّ والمتواصلِ الذي تُوليه قيادتُنا الرشيدةُ لجامعة زايد، وعلى رأسِها صاحبُ السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسُ الدولة، حفظه الله.

وتوجهت بكل الشكرِ والامتنانِ إلى أخيهِ صاحبِ السمو، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبِ رئيسِ الدولة، رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، حاكمِ دبي، رعاهُ الله، لحرصِ سُمُوّهِ المتواصلِ على دعم جامعة زايد حتى تبلغ مكانتها في مضمار التميز.

كما تقدمت معاليها بعظيمِ الشكرِ وفائقِ التقديرِ إلى صاحبِ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهدِ أبوظبي، القائدِ الأعلى للقوات المسلحة، لتوجيهاتِهِ السديدةِ والمستمرةِ طيلةَ مسيرةِ الجامعة.

وتوجهت بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، لتقديم كافة أوجه الدعم لجامعة زايد، من أجل أن تقوم برسالتها على الوجه الأمثل، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية لرعاية سموه ومتابعته لمسيرة الجامعة، ومؤسسات التعليم العالي بشكل عام.

حضر الملتقى سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، والدكتور عبد المحسن أنسي نائب مدير الجامعة المشارك رئيس الشؤون الأكاديمية، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بحرمي الجامعة في أبو ظبي ودبي.

وأوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمتها أن جامعة زايد بدأت العام الأكاديمي بأعلى معدل للتسجيل الطلابي حتى اليوم وهو 10,500 طالب وطالبة، يقوم على تدريسهم أكثر من 600من أعضاء الهيئة التدريسية، معربة عن ترحيبها بالكوكبة الجديدة من الأساتذة والإداريين، وعددهم 100 انضموا إليها حديثاً ليصل العدد الكلي لأسرة العاملين بالجامعة إلى ما يزيد على 900 فرد.

وحَيَّت معاليها أعضاء أسرة الجامعة الجدد من هيئة التدريس والعاملين، الذين جاؤوا من بلدان بعيدة واختاروا العيش والعمل في دولتنا الحبيبة.

وأضافت، إن أبناءنا هم رهاننا الحقيقي للمستقبل، وهم اليوم بين أيدينا، فلنحرص على صون هذه الأمانة الملقاة على عاتقنا، ولنعمل سوياً على إثراء تجربتهم العلمية، وخلق بيئة إيجابية جاذبة.

ولفتت معالي الشيخة لبنى إلى أن جامعة زايد واصلت سعيها خلال الأعوام العشرين الماضية لتوفير تعليم عالي الجودة لطلبتها، وزرع القيم النبيلة في نفوسهم، وأن يستمروا في البحث عن المعرفة مدى الحياة.