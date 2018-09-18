"الشارقة الإسلامي" يشارك الطالبات فرحة العام الأكاديمي الجديد

الشارقة 24:

انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، وضمن مبادرة التواصل المجتمعي، وحرصاً على دعم طلبة الجامعات الوطنية وتعزيز التواصل معهم، شارك مصرف الشارقة الإسلامي مُؤخراً، في حفل استقبال الطالبات المستجدات بجامعة الشارقة، فرحة التحاقهن بالجامعة والبدء بالعام الأكاديمي الجديد تماشياً مع رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وحضر الحفل الذي شاركت فيه نحو 1000 طالبة من مختلف الكليات، الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتورة سلامة الرحومي، عميد شؤون الطالبات بجامعة الشارقة والإداريين والأكاديميين، إضافةً إلى عدد من مسؤولات مصرف الشارقة الإسلامي، اللواتي حرصن على التواجد مع الطالبات لتقديم الدعم، والتحفيز لهن خلال مسيرتهن الدراسية المقبلة.

وبمشاركة مديرة فرع الجامعة، قامت مجموعة من موظفات المصرف بتقديم عرض حول الخدمات المصرفية المتميزة، التي يقدمها القطاع المصرفي بشكل عام في الدولة، والخدمات المالية التي يقدمها الشارقة الإسلامي عبر شبكة فروعه المنتشرة، وأنواع الحسابات والبطاقات، إضافةً إلى العروض والمنتجات المصممة خصيصاً للطلبة والطالبات، كما تم التعريف بفروع المصرف الموجودة في المدينة الجامعية والمنطقة المحيطة، إلى جانب المسابقات التي تمحورت حول المصرف وتاريخه وخدماته، حيث فازت العديد من الطالبات بجوائز قيّمة.

وتناول العرض التقديمي التأكيد على سعي المصرف لتحقيق رؤية الإمارات 2021، من خلال المساهمة في دعم طالبات جامعة الشارقة للمساهمة بشكل واضح في الأجندة الوطنية في بند "نظام تعليمي رفيع المستوى" وبند "اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار".

وفي ختام الحفل كرم مصرف الشارقة الإسلامي إدارة جامعة الشارقة، تقديراً لجهودها الأكاديمية في بناء مستقبل الأجيال الحالية والمقبلة، ورفد المجتمع بالكفاءات البشرية القادرة على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير، كما تم تكريم الفائزات بالمسابقات التي نظمت خلال الحفل.