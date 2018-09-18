جامعة الشارقة تنظم "ملتقى الفقه المصرفي الإسلامي"

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ينظم مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة الملتقى الدولي الثالث في الفقه المصرفي الإسلامي، والذي سيأتي هذا العام بعنوان تقنين المعاملات المصرفية الإسلامية "معايير، إشكالات، وحلول"، والمقرر له يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018م.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى بهدف التعريف بدور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والتعرف على ضوابطها وإشكالاتها وحلولها، ومن ثم عرض أفضل الممارسات الدولية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

كما سيستضيف الملتقى الخبراء الأكاديميين والمهنيين محلياً ودولياً في هذا المجال، وستتضمن فعاليات الملتقى 3 جلسات علمية ستتناول مجموعة من المحاور وهي الجلسة العلمية الأولى: دور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والجلسة العلمية الثانية: الضوابط والإشكالات والحلول في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والجلسة العلمية الثالثة: الممارسات الدولية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، وفي ختام الجلسات سيتم حصر التوصيات التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تطور الصناعة المالية الإسلامية وازدهارها.