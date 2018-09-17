جامعة محمد بن راشد للطب تبحث تعزيز التعاون مع "كوينز" البريطانية

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مجلس الأمناء، يوم الأحد، البروفيسور أيان غرير رئيس جامعة كوينز البريطانية الشريك الأكاديمي للجامعة.

وأثنى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي عقد بمقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، على جهود جامعة كوينز البريطانية، التي ساهمت من خلال شراكتها الأكاديمية في تطوير الجامعة، وبالأخص كلية الطب، حيث تجلى ذلك من خلال الإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة، لا سيما ما تشهده الجامعة من تطوّر ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الطبي والأبحاث العلمية، ونجاحها في استقطاب الكفاءات من الأساتذة الجامعيين والطلبة الموهوبين على حد سواء .

حضر اللقاء، الدكتورة رجاء عيسى القرق نائبة رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور علوي الشيخ علي عميد كلية الطب بالجامعة، إلى جانب عدد من المسؤولين من جامعة كوينز.

ونظمت الجامعة على هامش اللقاء، حفل استقبال الدفعة الثالثة من طلبة كلية الطب للعام الأكاديمي 2018 – 2019، والبالغ عددهم 64 طالباً وطالبة من 18 جنسية مختلفة، ومن مواطني الدولة والتي تعد أكبر دفعة تستقبلها الجامعة حتى تاريخه .