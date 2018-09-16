جامعة الشارقة تنظم حفل اللقاء الإرشادي للطالبات المستجدات

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة نظمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة لقاءً إرشادياً للطالبات المستجدات للعام الأكاديمي 2018 – 2019، بحضور الأستاذ الدكتور الصديق الشيخ نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، وعدد من مدراء الإدارات والمراكز بالجامعة، وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية، وممثلين عن مصرف الشارقة الإسلامي، وأولياء أمور الطالبات.

وفي كلمة له رحب سعادة مدير الجامعة بالحضور ونقل للطالبات تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، متمنياً لهن التوفيق والنجاح في مسيرتهن الدراسية.

ثم توجهه بكلمته إلى الطالبات المستجدات قائلاً: "أهنئكن على اختياركن جامعة الشارقة والتي تعد من كبرى الجامعات في الدولة من ناحيه عدد طلبتها والبرامج التي تقدمها ومراكز التميز والبحث العلمي والمختبرات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة، فأنتن في جامعة يرأسها العالم والمفكر، وهي بيتكن الثاني الذي ستجدن فيه كل الحب والاحترام والتقدير، والدعم لكل إبداع ومهاره تقدمنها، وأي مشكلة قد توجهنها ستجدن أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بجانبكن مثل الأب والأم، وكلنا في خدمتكن من مدير الجامعة حتى الموظفين، فنحن هنا نحرص على تقديم كل الوسائل التي تشجعكن على التطوير والابتكار"، مشيراً إلى أن الجامعة ستكون مفتوحة على مدار اليوم في المستقبل القريب، وأنها ستوفر كل الوسائل والخدامات للراحة النفسية والتطوير الذاتي لطلبتها، من خلال منتديين تعمل الآن على توفيرهما للطلبة وتهيئة ممرات مغطاة ومكيفة، مؤكداً على أهمية التزام الطلبة بالقوانين واللوائح الإرشادية والاهتمام بدراستهم.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني ثم عرض فيلم تعريفي عن الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطالبات من خلال أنشطتها الثقافية والفنية والرياضية والتطوعية والاجتماعية، والتي تتيح للطالبات الفرصة لإبراز مهاراتهن وإبداعاتهن الجديدة. كما تم عرض فيلم إرشادي عن وحدة الأمن والسلامة التابعة لإدارة الخدمات والذي عرض قواعد وتعليمات الجامعة للمواقف وتصاريح الخروج والملصق الجامعي والبطاقة الجامعية ولوائح المرور والسلوك العام بما يناسب بيئة الجامعة. وفي فقرة نجاح وطموح شاركت طالبات الجامعة بنقل تجاربهن خلال السنوات السابقة مع قسم الأنشطة الطلابية، وشابات جامعة الشارقة، والأشرز، والمرسم الجامعي، وقسم الإرشاد والدعم النفسي، والمجمع الرياضي، إضافة إلى مركز الموارد لذوي الإعاقة بجامعة الشارقة. كما قام مكتب الاستدامة في الجامعة بتقديم فقره تعريفية عن معنى الاستدامة وأهميتها في الجامعة بالمساهمة في الحفاظ على البيئة بالطرق التي تساعد الطالبات لممارستها بشكل صحيح وصحي.

وفي نهاية اللقاء، تم إجراء فقرة المسابقات والسحوبات برعاية مصرف الشارقة الإسلامي والتعريف عن خدمات المصرف للطالبات المستجدات.