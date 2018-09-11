جامعة الشارقة بخورفكان تنظم ورشة "مهارات التقويم الفعال"

الشارقة 24:

نظم معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي في جامعة الشارقة ورشة عمل حول التقويم الفعال لأعضاء الهيئة التدريسية بفرع جامعة الشارقة بخورفكان، وذلك بحضور الدكتور علي الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع بخورفكان وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

قدمت الورشة الدكتورة هالة الجنزوري حيث تناولت خلالها العديد من المفاهيم النظرية والمهارات العملية ومنها، ماهية التقويم الفعال واستراتيجياته، والاتجاهات الحديثة في طرق التعلم، وكيفية تقييمه، والأساليب المتطورة لاستخدام التقويم بحد ذاته، وتحسين وتوضيح نتائج التعلم للطالب كونه المحور الأساسي لهذا الجانب، وكيف نجعل التقويم وسيلة للحد من مخاوف وعقبات مواجهة الاختبارات، والقدرة على تشجيعه وتحفيزه وتجهيزه لحياته العملية بعد التخرج، والتركيز على مهارات التحليل والابتكار والإبداع.