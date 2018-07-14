جامعة زايد تحتفل بتخرج 5 من طالباتها في اسكتلندا

الشارقة 24:

أقامت جامعة زايد، حفل تخريج لـ 5 من طالباتها ضمن الدورة الـ 26، التي اختتمت اليوم السبت، لبرنامج "التعددية الثقافية والقيادة برنامج التدريب الصيفي" ،الذي تنظمه كلية آل مكتوم للتعليم العالي في مدينة "داندي" باسكتلندا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

والطالبات هن مَهرة الخوري، أمل جَرور، فاطمة حسين، عائشة الطنيجي، وسارة لَجَم؛ وهن يتميزن بتفوق أكاديمي وطلاقة عالية في اللغة الإنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة إلى جانب اطلاع معرفي واسع في مختلف المجالات.

وتضمن البرنامج، الذي انطلق في 19 من الشهر الماضي واستمر قرابة شهر، مجموعة من المحاور الحيوية تتناول آليات التواصل الحضاري واحترام قيم وثقافات المجتمعات الأخرى، واستهدف توعية الطالبات بالقضايا المعاصرة المهمة كالتعددية الثقافية والقيادة والتجارب الثقافية وتنوع الحضارات.

وثمن سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ودعمه للبرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج حقق نجاحاً باهراً في استقطاب الطالبات المتفوقات من مختلف جامعات دولة الإمارات، وبات رافداً ثقافياً نوعياً إلى جانب البرامج المعرفية الأخرى التي تطرحها الكلية.

وقال إن كلية آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا تعتبر منارة إسلامية وعربية مرموقة تساهم في نشر الفكر المتطور وتعزيز الوعي حول المفاهيم الإسلامية الصحيحة لدى الغرب من خلال برامج علمية ورصينة، مشيراً إلى أن برنامج التدريب الصيفي، الذي شاركت فيه طالبات الجامعة ضمن 72 طالبة من جامعات ومؤسسات تعليمية أخرى قد انعكست آثاره على تطور معارفهن وتعزيز مهاراتهن المنهجية والبحثية والحوارية، ما أضاف إليهن نضجاً أكاديمياً ملموساً وأصبحن يشكلن سفيرات فوق العادة للفتاة الإماراتية المواكبة للعصر والمحافظة على هويتها الوطنية المستمدة من أصالة تراثها الإسلامي والعربي.