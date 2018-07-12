الجامعة القاسمية تكرم الفائزين في مسابقة فرسان القراءة

الشارقة 24:

كرمت الجامعة القاسمية، الإثنين، الفائزين في مسابقة "فرسان القراءة"، والتي اهتمت بتلخيص كتاب "سيرة مدينة" لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، حيث نالت الطالبة خديجة جاخو من دولة السنغال المركز الأول، والطالب محمد عبد الحكيم الأنيس من جمهورية سوريا المركز الثاني، والطالبة عنود بنت خالد الجابري من سلطنة عمان المركز الثالث.

وصرح الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية: "أن اختيار كتاب صاحب السمو حاكم الشارقة "سيرة مدينة" في الدورة الثانية لمسابقة فرسان القراءة، لأهميته في توثيق تاريخ إمارة الشارقة واحتوائه على سيرة مدينة الشارقة، والتشكل السياسي والاقتصادي لها، وإبراز مظاهر التطور الاقتصادي وما أنعشه ذلك في الشارقة من تطور، وكذلك لما يشمله الكتاب من مهارات لغوية عديدة".

ولفت إلى أن المسابقة التي تنظمها عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومكتبة الجامعة القاسمية، تعد من المسابقات الثقافية الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلاب والطالبات وتوجيههم نحو الكتب المفيدة لاكتساب المعلومات وتنمية مواهبهم في أساسيات ونمط تلخيص الكتب، لتأهيلهم على تقديم الملخصات باحترافية شاملة لجميع جوانب الكتاب وبث روح التنافس العلمي بين الطلبة.

وأشار إلى أن أكثر من 18 طالباً وطالبة تأهلوا للتصفيات النهائية للمسابقة.

وفي الختام، كرم سالم الجروان نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية الطلبة الفائزين ومنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة التحكيم.