الجامعة القاسمية تنظم ورشة "التصوير الفوتوغرافي " لطالباتها

الشارقة 24:





تعاونت الجامعة القاسمية مع مؤسسة الشارقة للإعلام، في ورشة عمل لفن التصوير الفوتوغرافي قدمت لطالبات كلية الاتصال للاستفادة من الخبرات والمهارات المتقدمة في مجال الإعلام لربط الدراسة الأكاديمية مع الممارسة المهنية في المؤسسات الإعلامية.





قدم الورشة الإعلامي سفيان المحمدي المخرج التليفزيوني بمؤسسة الشارقة للإعلام، وأشرف عليها الدكتور بسام المكاوي أستاذ الصحافة المساعد بكلية الاتصال في الجامعة القاسمية.





أبدت الطالبات تفاعلاً إيجابياً، حيث تدربن على استخدام المرشحات وتأثيراتها المختلفة، واختيار المناسب منها أثناء عملية التصوير، كما تدربن على كيفية تحديد التعريض الصحيح، من خلال ضبط فتحة العدسة، والحساسية الضوئية.





وأكدت الطالبات بأن الورشة تعد عملية تطبيقية لما تم دراسته في مساق التصوير الصحافي، كما جعلتهن مواكبات لسوق العمل، وأهلتهن تأهيلاً جيداً للحصول على فرصة عمل مناسبة بعد التخرج.