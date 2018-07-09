جامعة الشارقة تفتح باب القبول لبرنامج الابتعاث الخارجي

الشارقة 24:





من منطلق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، في تنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر المتميزة من مواطني إمارة الشارقة، أعلنت وحدة الابتعاث التابعة لمكتب نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة الشارقة عن فتح باب القبول لبرنامج الابتعاث الخارجي للعام الأكاديمي 2018-2019، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة عدد الكادر الأكاديمي المواطن في جامعة الشارقة ليلتحقوا للعمل كأعضاء هيئة تدريسية بعد تأهيلهم وحصولهم على الدرجات العليا في الماجستير والدكتوراه من الجامعات العالمية المعترف بها، وذلك سعياً إلى رفعة وخدمة الجامعة والمجتمع، كما يعتبر هذا البرنامج بادرة مميزة وفريدة من نوعها وفرصة للطلبة لينهلوا من العلوم المختلفة في الجامعات العالمية العريقة.

ومن جانبه، صرح الأستاذ الدكتور الصديق الشيخ نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، أن برنامج الابتعاث الخارجي يعد مكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة لابتعاث الطلبة من مواطني إمارة الشارقة، ومن الشروط الأساسية للالتحاق أن ينتسب الطالب إلى جامعة عالمية معترف بها، وأن يكون محمود السيرة وحسن السلوك، وأن لا يزيد عمره عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة 500 في اختبار التوفل أو درجة 6 في اختبار الآيلتس كحد أدنى، بالإضافة إلى أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو ما يعادلها بتقدير جيد جداً كحد أدنى، وأن يكون قد أنهى الخدمة الوطنية أو أعفي منها.

وأضاف الأستاذ أحمد ميرزا رئيس وحدة الابتعاث وأستاذ مشارك في الكيمياء الحيوية بجامعة الشارقة، أن هذا البرنامج يتميز بكونه يبتعث الطلبة للدراسة في تخصصات جديدة ودقيقة تخدم الجامعة والمجتمع، وفي هذا الإطار تسعى وحده الابتعاث بجامعة الشارقة إلى تهيئة الطالب في الفصل التمهيدي الأول وتعيين مشرف أكاديمي لمتابعة شؤونه الأكاديمية، كما أشار إلى آلية تعين طالب الابتعاث والتي تستوجب عليه أن يكون متمكناً في اللغة الإنجليزية، ومتفرغاً لبرنامج الابتعاث ولا يسمح له أن يشغل وظيفة أخرى، وأيضاً يجب على طالب الابتعاث بعد حصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه مباشرة عمله كعضو هيئة تدريس في جامعة الشارقة بدرجة محاضر أو أستاذ مساعد، والعمل فيها لمدة تعادل فترة دراسته من حين التحاقه بالبرنامج، كما يمكن للطالب المبتعث ضمن البرنامج العمل بنظام الدوام الكامل في جامعة الشارقة في القسم العلمي المختص.

والجدير بالذكر، أن السنوات الفعلية للدراسة تتراوح ضمن برنامج الابتعاث ما بين السنتين إلى الخمس سنوات للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، كما يشمل البرنامج العديد من المميزات منها أن يصرف للطالب المبتعث راتب شهري، وتأمين صحي، وبدل وتعليم أبناء، وذلك حسب لوائح الجامعة، بالإضافة إلى ذلك تتولى الجامعة دفع كافة الرسوم الدراسية للمبتعث طوال فترة دراسته إلى جانب توفير تذاكر سفر سنوية.