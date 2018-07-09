753 طالباً وطالبةً في امتحانات "الفصل الصيفي" بالجامعة القاسمية

الشارقة 24:

توجه نحو 753 طالباً وطالبةً من الجامعة القاسمية بالشارقة، صباح الأحد، لأداء امتحانات نهاية الفصل الصيفي 2017 / 2018 وسط استعدادات مطمئنة أنهتها الجامعة لتهيئة الأجواء والظروف المناسبة والمحفزة للطلبة على أداء الامتحان بشكل متميز.

وأقيمت الامتحانات في كلياتها الخمس الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية القرآن الكريم، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاتصال، وكلية الاقتصاد، ومركز اللغات والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقام الفريق المكلف بمتابعة سير الامتحانات بجولة تفقدية واطلعوا على سير الامتحانات ومتابعة انتظام الطلبة في الامتحانات، ورافقهم خلال الجولة التفقدية كل من السادة القائمين بمهام عمداء الكليات وسالم الجروان نائب المدير للشؤون المالية والإدارية وأحلام بن جرش مساعد المدير لشؤون الطلبة.

وصرح الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، على أهمية سير الامتحانات في الجامعة بنجاح، ولفت إلى أن الجامعة القاسمية شكلت لجنة عليا للإشراف على الامتحانات والترتيب الكامل لها، بالإضافة إلى اللجان الفرعية والتنفيذية لضمان سير الامتحانات بكل سلاسة ونظام.

ودعا الدكتور رشاد سالم الطلبة لبذل الجهد والتركيز في أداء الامتحانات لضمان التفوق ليكونوا خير سفراء لدولهم.