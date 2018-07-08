بكالوريوس العمارة من جامعة أبوظبي يحصل على الاعتماد البريطاني

الشارقة 24:



سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً أكاديمياً جديداً بحصول برنامج البكالوريوس في العمارة بكلية الهندسة على الاعتماد الكامل من "المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين –RIBA"، ليكون بذلك هو برنامج العمارة الأول في الدولة الحاصل على هذا الاعتماد البارز في مجال العمارة.



وأطلقت جامعة أبوظبي برنامج البكالوريوس في العمارة في العام 2010 بهدف توفير المعرفة المتخصصة في مجالات البيئة الداخلية والخارجية للمباني وتزويد الطلبة بالأدوات اللازمة لبناء وتشييد مباني متكاملة وعصرية.



وبهذه المناسبة، قال الأستاذ الدكتور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي: "تعمل الجامعة منذ تأسيسها على تلبية كافة المتطلبات الأكاديمية المحلية والعالمية في كافة برامجها بهدف إعلاء اسم أبوظبي والإمارات كمنارة ثقافية وعلمية في المنطقة والعالم، فجامعة أبوظبي توظف كافة إمكاناتها البشرية والمادية في مسيرتها نحو تطوير المناهج والمرافق التعليمية والتدريبية منطلقةً من إيمانها بالدور الكبير لمؤسسات التعليم العالي في الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة ووضع أسس رصينة للاقتصاد المعرفي والقائم على الابتكار".



وأضاف: "ويأتي الاعتماد في إطار حرص الجامعة على أن توفر لطلبتها برامج معتمدة محلياً وعالمياً لتعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية بارزة على المستوى المحلي والعالمي، فالمعرفة الأكاديمية والعلمية التي يتلقاها الطلبة خصوصاً في مجال الهندسة المعمارية تكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار التطوير العمراني عبر كافة الإمارات في الدولة".



وتوفر الجامعة البكالوريوس في العمارة عبر كافة فروعها في أبوظبي والعين ودبي، حيث حصل البرنامج، الذي تم تصميم مخرجاته العلمية لتكون متوافقة مع التوجهات الحكومية ومنها أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030، منذ انطلاقته الأولى على الاعتماد المحلي من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم – شؤون التعليم العالي، إضافة إلى حصول البرنامج على الاعتراف الدولي والاعتماد من هيئات عالمية متنوعة.