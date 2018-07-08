طلبة التصميم بـ "أميركية الشارقة" يرسمون طريقهم عبر إيطاليا

طلبة التصميم بأميركية الشارقة خلال زيارة لإيطاليا

الشارقة 24:



قام طلبة التصميم من الجامعة الأميركية في الشارقة "برسم" طريقهم عبر إيطاليا هذا الشهر، كجزء من دورة دراسية في الخارج مدتها 23 يوماً، والتي شهدت جولة في أشهر المعالم والمتاحف والمدن في البلاد.



حيث شهد 14 طالباً من كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة تجربة نظرية جديدة للفن والثقافة الأوروبية، في دورة بعنوان "رؤية ورسم إيطاليا"، بإشراف بريان دوغان أستاذ العمارة بالكلية.



وتوقف الطلبة، حاملين كراسات الرسم بأيديهم، لاستكشاف 11 مدينة وقرية إيطالية، ومشاهدة القطع الأثرية والمواقع التاريخية لصقل مهاراتهم في الملاحظة ومهارات الرسم التحليلي.



وقال البروفيسور دوجان، الذي يقوم بتدريس استوديوهات الرسم والتصميم للطلبة المستجدين في الكلية: "كل يوم توفرت للطلبة فرص تعليمية، بعضها متوقع وبعضها مفاجئ، وكان أفضل جزء في الدورة، إلى جانب ممارسة الكثير من الرسم وصقل الإدراك الحسي، هو اتساع الوعي الثقافي الجديد للطلبة".



وقد جاء الطلبة من 8 دول مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان وبنغلادش وليتوانيا، مستفيدين من هذا التنوع الثقافي.



وقالت الطالبة أميرة خان، سنة ثانية عمارة من بنغلاديش، بأن وقتها في إيطاليا منحها فرصة رؤية العالم بطريقة مختلفة من خلال التعامل مع الأشياء اليومية المحيطة بها ومراقبتها ورسمها.



وقالت أميرة الزيم من سوريا، وهي طالبة مستجدة تدرس التصميم الداخلي، إن دورة إيطاليا كانت أفضل ما حصل لي في الجامعة، حيث قامت بتطوير اهتمامها بالتفاصيل وصقل قوة ملاحظتها للمساحات والأثاث والأشخاص والثقافات والتصميم، وقالت: "لقد زرت إيطاليا من قبل، ولكن يجب أن أقول بأن الرسم جعلني أراها من خلال عدسة جديدة، كل ما تطلبه هو تفعيل المصمم في داخلي، وقبول الأشياء على ما هي عليه، وامتلاك الشجاعة للخوض فيها".



وبالنسبة للطالبة المصرية، نادين عبد الفتاح، فقد كانت هذه تجربة لن تنساها أبداً، شحذت مهارات الرسم التي تحتاجها لمهنتها في المستقبل كمعمارية.



وقد تمت مشاركة صور لرسومات الطلاب، بالإضافة إلى لقطات لهم في العمل، على الشبكات الاجتماعية عبر "الانستجرام" @caad_seeing_italy_2018.



وسيتم عرض الأعمال التي تم إنتاجها في إيطاليا في معرض سقام في فصل ربيع 2019، في كلية العمارة والفن والتصميم بالجامعة الأميركية في الشارقة.



وسوف يستأنف هؤلاء الطلبة دراستهم للعمارة، وإدارة التصميم، والاتصال المرئي، والوسائط المتعددة والتصميم الداخلي في الكلية خلال فصل الخريف.