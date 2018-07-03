جامعة أبوظبي تدشن حرماً جامعياً جديداً في العين

الشارقة 24:

أعلن سعادة علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن تدشين مبنى الحرم الجامعي الجديد لجامعة أبوظبي في منطقة العين، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 300 مليون درهم، وقد روعي في تصميم الحرم الجامعي الجديد تلبية استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتميّز وريادة مؤسسات التعليم العالي، وتبلغ مساحة البناء للمرحلة الأولى 28 ألف، ويضم 70 قاعة دراسية كبيرة ومختبراً و137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية ومرافق وتجهيزات علمية وفق أرقى المعايير العالمية، ويستكمل إنجاز المرحلة الأولى مطلع سبتمبر 2019.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الجامعة، اليوم الثلاثاء، في مدينة العين، للإعلان عن هذا الحدث الأكاديمي البارز، بحضور كل من علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، وسالم مبارك الظاهري مدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي، والدكتور وقار أحمد مدير الجامعة، والدكتور محمد علي فتيحة، مدير الحرم الجامعي لجامعة أبوظبي فرع العين، بالإضافة إلى الشركاء وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد علي سعيد بن حرمل الظاهري على أهمية هذا المشروع الذي يترجم رسالة وفلسفة جامعة أبوظبي كمؤسسة وطنية رائدة تنطلق من أبوظبي، حاملةً للعالم منظومة القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن الحرم الجامعي الجديد سيلبي التوسعات المنشودة في أعداد الطلبة ويوفر لهم بيئة تعليم تواكب العصر، خاصةً في إطار ما سجلته الجامعة من منجزات في مجال الاعتماد الأكاديمي العالمي، وكذلك فيما يتعلق بتصدرها للمركز الثالث على مستوى العالم في تنصيف "كوكاريللي سيموند "QS في استقطاب وتنوع أعضاء هيئات التدريس ودخولها قائمة الـ150 جامعة عالمية مرموقة والتي لم يتجاوز عمرها خمسين عاماً حسب التصنيف.