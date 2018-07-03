"الشارقة لعلوم الفضاء" ينظم "أسبوع الكويكبات"

الشارقة 24:





احتفالاً بيوم الكويكبات العالمي الموافق 30 يونيو 2018، والذي يهدف لنشر الوعي عن الكويكبات في الفضاء الخارجي، وإيجاد الحلول لتجنب الأخطار الناتجة عن الاصطدام مع الأرض، نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، وبالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، "أسبوع الكويكبات".

وتضمن فعاليات تهدف لنشر الوعي والمعرفة حول يوم الكويكبات العالمي، وطبيعة وأنواع الكويكبات والنيازك، وكيفية التمييز بين النيازك والصخور الأرضية، والتعريف بالمذنبات من حيث أنواعها ومصادرها وأهميتها، إلى جانب محاضرة عن الحطام الفضائي كالأقمار الصناعية، وجولة في مختبر النيازك وبرج مراقبة الحطام الفضائي في المركز، كما نظمت المسابقات حول الكويكبات والنيازك، وذلك بمشاركة عدد من طلبة جامعة الشارقة وبعض الجامعات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزوار المركز.