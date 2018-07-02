السفير الصيني المفوض يستقبل وفد جامعة الشارقة

الشارقة 24:

استقبل ني جيان السفير المفوض للصين الشعبية المعتمد لدى الدولة، اليوم الإثنين، سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، يرافقه الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور طارق مرابطين مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة والدكتور شاو جين شاو أستاذ العلاقات الدولية فيها.

وخلال اللقاء، نوه سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي السفير الصيني بالاتفاقيات المبرمة بين جامعة الشارقة والجامعات والمعاهد البحثية الصينية، ومن هذه الجامعات جامعة جيجيان للتجارة، حيث تم الاتفاق على إنشاء برامج أكاديمية مشتركة في علوم التجارة الإلكترونية، وكذلك جامعة سيان، حيث سيقوم معهد اللغات بجامعة الشارقة بإعداد برنامج متكامل لتعليم اللغة العربية للطلبة الصينيين.

بدوره، أبدى السفير الصيني اهتمامه البالغ لمشروع جامعة الشارقة في إعداد هذا البرنامج في تعليم الطلبة الصينيين للغة العربية، كما أبدى اهتمامه أيضاً لمشروعها في تدريس اللغة الصينية، مؤكداً أن جامعة الشارقة هي أول من يدعم آفاق وتطلعات الطلبة الذين يتطلعون حالياً لدراسة اللغة الصينية، ولاسيما في مراحل التعليم المبكر.

وأكد السفير الصيني على دعمه لجهود جامعة الشارقة في تعزيز التعاون بينها وبين الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية الصينية وإبرام علاقات كبرى معها، كما أثنى على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، في تطوير الثقافية العربية الإسلامية في إمارة الشارقة.