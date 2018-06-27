"الأكاديمية الأميركية للطب" تأخذ من جامعة الشارقة مقراً طلابياً لها

الشارقة 24:





عقدت الأكاديمية الأميركية للطب وطب الأسنان التنموي الفرع الطلابي بجامعة الشارقة حملة توعوية عن الصحة العامة وصحة الأسنان تحت عنوان "التواصل من خلال الفن"، بهدف التأكيد على القوة العلاجية للفن والموسيقى لتنمية مهارات التواصل وتعزيز الثقة بالنفس بالإضافة إلى تحسين الصحة العامة وصحة الأسنان لأعضاء نادي الثقة للمعاقين بمدينة الشارقة.

تأتي الحملة التوعوية كأول نشاط تنظمه الأكاديمية الأميركية للطب وطب الأسنان التنموي بعد اختيار جامعة الشارقة لتكون مقراً وفرعاً طلابياً لها في منطقة الشرق الأوسط لتنفذ من خلاله الأنشطة التوعوية الطبية التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي في مجال الصحة العامة وصحة الفم والأسنان.

تضمن اليوم التوعوي 8 ورش عمل مختلفة، أبرزها ورشة عمل قراءة القصص، بجانب ورش العمل الفنية التوعوية مثل: الرسم على الجدران وهي نافذة يستطيع ذوي الإعاقة التعبير عن أنفسهم من خلالها، وورشة الرسم على الوجه، كما تضمن اليوم حلقات تواصل موسيقية، وفحوصات طبية شاملة من خلال العيادة الطبية المتنقلة لجامعة الشارقة، كما قدمت عيادة الأسنان المتنقلة لكلية طب الأسنان فحوصات شاملة، بجانب تخصيص برامج علاجية ودورية ليتم متابعتها في مستشفى طب الأسنان الجامعي ومستشفى الجامعة لأكثر من 100 شخص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ورشة عمل لشرح كيفية الاعتناء بالأسنان وتنظيفها والأسباب التي تؤدي إلى تسوسها، كما تضمن اليوم جلسات حوارية لتعديل السلوك الغذائي لدى ذوي الإعاقة.

نظّم الحملة فريق الفرع الطلابي للأكاديمية الأميركية للطب وطب الأسنان التنموي في جامعة الشارقة برئاسة الخريجة آن يونان، طب أسنان جامعة الشارقة، و الخريجة ميرا الرزوقي، رئيسة البرامج التعليمية، تحت إشراف الدكتور شادي الخطيب، أخصائي طب الأسنان للحالات الخاصة في كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة.