جامعة الشارقة وشرطة دبي تبحثان التعاون

الشارقة 24:





استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع وفد من إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي والذي تمثل بالمقدم الدكتور منصور حسن علي البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، وذلك بهدف بحث وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال استقطاب الطلبة من السنة الدراسية الثالثة أو الرابعة في التخصصات العلمية ومجالات الذكاء الاصطناعي، والإبداع الابتكار، والعلوم الجنائية، بالإضافة إلى تفعيل آلية الاستقطاب من خلال تنظيم المعارض المشتركة وإدخال بيانات الطلبة ضمن منصة إلكترونية ذكية لتسهيل عملية إرفاق كافة البيانات الخاصة بهم.

ومن جانبه أبدى الدكتور صلاح طاهر الحاج اهتمامه بتفعيل هذه الشراكة من خلال ربط مشاريع الطلبة باحتياجات سوق العمل ودراسة إمكانية العمل على مشاريع قائمة أو تسويق مشاريع معينة في كافة التخصصات، مضيفاً أن الجامعة بدورها تمتلك قاعدة بيانات بكافة المعلومات الخاصة بالطلبة الخريجين وتخصصاتهم لتسهيل عملية الاستقطاب الوظيفي وتوفير فرص العمل لهم.