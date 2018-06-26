مذكرة تفاهم بين الجامعة القاسمية والجامعة الإسلامية بماليزيا

الشارقة 24 – وام:

وقعت الجامعة القاسمية في الشارقة والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، الإثنين، مذكرة تفاهم لتطوير ودعم التعاون الأكاديمي والمهني بينهما في مجال البحث والتطوير والتبادل والتدريب والإدارة على أساس من المساواة والمصلحة المشتركة وتستمر لمدة 5 أعوام .

وقع المذكرة في ماليزيا - الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية والدكتورة زليخة قمر الدين مديرة الجامعة الإسلامية العالمية، وذلك بحضور الدكتور سلطان أبو عرابي أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور عبد العزيز برغوث نائب مدير العلاقات الدولية للجامعة الإسلامية العالمية.

وتشمل أهم بنود المذكرة البحث العلمي الدولي المشترك في مجالات العلوم التطبيقية و العلوم الإنسانية والاجتماعية والسلوكية والعلوم الإسلامية واللغة العربية وخدمة المجتمع وقضايا المرأة والأسرة وغيرها من المجالات بجانب تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التعليم والتعلم بكل أبعادها، بما في ذلك تنمية مهارات الهيئة الأكاديمية وطرق التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعلم والتقويم والقياس والتعلم المؤسس على المخرجات والتعليم المؤسس على مركزية الطالب والتفاعل و تبادل خبرات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي ومهارات الحوكمة والقيادة وإدارة الجامعات .

ويسعى الجانبان - من خلال المذكرة - إلى التعاون في مجالات الإشراف العلمي على الرسائل العلمية وتقويم الرسائل المنجزة والتعاون في عقد المؤتمرات والندوات الدولية والوطنية في المجالات التي تفيد الجانبين والاستفادة من المصادر المكتبية للجانبين والطبع والنشر المشترك سواء في المجلات العلمية المحكمة أو طبع الكتب و تسهيل عمليات تنقل الطلاب والأساتذة بين الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا والجامعة القاسمية أو أي مجال آخر للتعاون يتفق عليه الجانبان.