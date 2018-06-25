وفد طلابي من جامعة ليفربول يزور جامعة الشارقة

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بمكتبه الأحد، وفداً طلابياً من جامعة ليفربول جون مور البريطانية من مختلف التخصصات والمراحل، في مستهل زيارتهم لجامعة الشارقة، والتي سوف تستمر لمدة أسبوع، وذلك ضمن برنامج التبادل الطلابي وهو أحد مجالات التعاون التي نصت عليها اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعتين مؤخراً، بحضور الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، والدكتور هشام عبد الحليم مسؤول الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب.

خلال الاستقبال، رحب مدير الجامعة بطلبة ليفربول، معرباً عن سعادته بوجودهم في الجامعة، ثم عرض للوفد نبذة عن الجامعة من حيث عدد الكليات وتنوع البرامج التي تطرحها وعدد الطلبة والتعددية الثقافية التي تضمها الجامعة، كما تحدث عن فروع الجامعة المنتشرة في مدن الإمارة المختلفة، إلى جانب مجمع التميز الطبي وما يشتمل عليه

من كليات وخدمات طبية وعلمية مما أهله ليكون أكبر مجمع طبي في المنطقة، بالإضافة إلى المعاهد البحثية ومراكز التميز، والأنشطة اللاصفية.

الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي قال: "برنامج التبادل الطلابي هو أحد سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين، وسوف تستضيف جامعة ليفربول جون مور البريطانية وفداً طلابياً من جامعة الشارقة في أغسطس القادم، ونعمل على زيادة عدد الطلبة في الأعوام القادمة".

خلال الزيارة، سيتعرف الوفد على مرافق الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز، والمختبرات المركزية، والمكتبات، واستوديوهات كلية الاتصال، والمجمع الرياضي، والأنشطة اللاصفية للطلبة التي تقيمها عمادتا شؤون الطلاب والطالبات، بجانب زيارة لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بالإضافة إلى جولات ثقافية وسياحية لمعالم مدينتي الشارقة ودبي.