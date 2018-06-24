مدير جامعة الشارقة يكرم 9 من أساتذتها

الشارقة 24:

استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، مهنئاً 9 من أعضاء الهيئة التدريسية كان مجلس أمناء الجامعة وافق على ترقيتهم إلى الدرجة الأكاديمية الأعلى، خلال اجتماع عقد مؤخراً، برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

خلال التكريم نقل مدير الجامعة تهنئة صاحب السمو حاكم الشارقة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة لأعضاء الهيئة التدريسية بالترقية متمنياً لهم مزيداً من التقدم والتوفيق في عملهم، الذي أكد أنهم أدوا متطلباته على أكمل وجه مما مكّنهم من استحقاق هذه الترقية الأكاديمية لكل منهم، مشيراً إلى أن عملية الترقي تركز على العديد من النقاط أهمها نشاط بالبحث العلمي، إلى جانب عملية التعليم والتعلم، ثم حث الأساتذة على نقل معارفهم للطلبة ولاسيما طلبة الدراسات العليا للعمل على تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية، والتي توليها الجامعة أهمية خاصة والمتعلقة بالبحث العلمي، وهي تخريج جيل من العلماء والباحثين قادرين على تنمية مجتمعاتهم وتطويرها إلى الأفضل من خلال حل المشاكل التي تواجه تلك المجتمعات.

شملت الترقيات الدكتور عبد السميع محمد الأنيس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم أصول الدين، والدكتور عماد الدين أحمد عبد الحي كلية القانون قسم القانون الخاص، والدكتور صالح أحمد اللهيبي كلية القانون قسم القانون الخاص، والدكتور ماهر عمر كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية والهندسة البيئية، الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ دكتور.

كما شملت الترقيات الدكتور أحمد علي محمد كلية العلوم قسم الكيمياء، والدكتور موسى لبلوبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية والهندسة البيئة، والدكتور طارق مرابطين كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية والهندسة البيئة، والدكتور محمد نور الدين سيد كلية القانون قسم القانون العام، والدكتور مظفر جابر الراوي كلية القانون قسم القانون الخاص، والذين تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ مشارك.