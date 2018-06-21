جامعة الشارقة تبحث التعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني

الشارقة 24:

استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع وفداً من الإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة المكون من الرائد هاني راشد الدهماني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، والملازم أول أحمد مطر المراشدة، وذلك بهدف بحث التعاون بين الجامعة والدفاع المدني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور خالد جاويش نائب عميد كلية الاتصال، والدكتورة إيمان إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة والتصميم.

ورحب الدكتور صلاح طاهر بالوفد الزائر، مؤكداً على دور جامعة الشارقة في خدمة المجتمع المحلي والتنسيق المستمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة، وأكد على استعداد الجامعة لإدراج كافة الأنشطة الخاصة بإدارة الدفاع المدني بالشارقة، ضمن الأنشطة والفعاليات اللاصفية خلال العام الأكاديمي القادم، بما في ذلك نشر ثقافة الحماية المدنية والوعي بإجراءات السلامة والوقاية وتنمية روح التطوع لدى طلابها.

من جانبه أكد الرائد هاني راشد الدهماني على أهمية هذا اللقاء والذي يهدف إلى بحث فرص التعاون مع جامعة الشارقة في مجالات التطوع، والخدمة المجتمعية، ونشر ثقافة الأمن والسلامة بين مختلف الفئات، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية ومشروعات التخرج في إنتاج أفلام توعوية، وملصقات إرشادية لخدمة المجتمع والمساهمة في الخطة التوعوية لإدارة الدفاع المدني.