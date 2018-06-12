جامعة الشارقة وشركة الإنشاءات البترولية توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24:





وقعت جامعة الشارقة وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية مذكرة تفاهم، بهدف رعاية وتوفير فرص العمل والتدريب والتطوير المهني للمواطنين الإماراتيين، وقع المذكرة عن جامعة الشارقة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، ووقعها عن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سعادة المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة.

حضر مراسم التوقيع الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ ويليام مات أياسدون، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، كما حضر من جانب شركة الإنشاءات البترولية الوطنية السيد سالم الصيعرى رئيس المالية والسيدة دعاء حسن مدير أول موارد بشرية والسيد سانجى تريباثى مسؤول التسويق والتطوير في الشركة.

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، رحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي بالحضور، معرباً عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وأكد أنه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، أصبحت جامعة الشارقة صرحاً تنموياً وطنياً يعمل على خدمة وتنمية المجتمع المحلي من خلال رفده بما يحتاجه من خريجين على مستوى عال من الكفاءة العلمية في مختلف مجالات العلوم الحديثة.

من جانبه قال المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: " تسعى شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لتوفير فرص التطوير الوظيفي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل والتوظيف، حيث أن كادر المواطنين يعتبر أحد أسس الشركة ولذلك توفر لهم برامج تطوير وظيفي كبرامج التطوير المجتمعي والإداري وتنمية المهارات القيادية، لذلك نهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين الإماراتيين في القطاع، وهذه المذكرة مع جامعة الشارقة ستساهم من خلال منحنا فرصة لتبادل الطلبة المواطنين الموهوبين والقادرين على المساهمة مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وزيادة إجمالي الناتج المحلي."

وأضاف الظاهري "نحن أيضاً نبحث عن التعاون ورعاية مشاريع التخرج بهدف التغلب على بعض التحديات التي نواجهها في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وإن طموحنا هو نشر وتطبيق الأفكار المبتكرة من هذا التعاون، الذي سوف يساعدنا في تعزيز كفاءتنا وزيادة قدرتنا التنافسية".