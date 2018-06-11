المدينة الجامعية بالشارقة تنظم زيارة لدار رعاية المسنين

الشارقة 24:

ضمن مبادراتها الإنسانية والاجتماعية المتعددة، نظمت المدينة الجامعية بالشارقة، الأحد، زيارة لدار رعاية المسنين ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، بحضور الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير المدينة الجامعية، وعدد من رؤساء ومسؤولي الأقسام والموظفين.

وتخللت الزيارة جولة تعريفية اطلعوا فيها على أنشطة وفعاليات الدار والخدمات التي تقدمها لكبار السن والأطفال، والتقى وفد المدينة الجامعية بعد ذلك بكبار السن والأطفال واطمئنوا عليهم، وعلى صحتهم في شهر رمضان، ثم تناولوا وجبة الإفطار في جو عائلي، مما كان له أثر في ظهور ملامح الفرح والبهجة على وجوههم.

وأكد الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير المدينة الجامعية بالشارقة، أن هذه الزيارة تأتي استمراراً لسلسلة البرامج المتنوعة التي تقدم بشكل دائم للتواصل مع المجتمع، وانطلاقاً من حرص المدينة الجامعية على التفاعل مع جميع شرائح المجتمع.