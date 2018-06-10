جامعة زايد تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

الشارقة 24:

تماشياً مع روح البذل والعطاء التي تسود أجواء شهر رمضان الفضيل، والاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف ذكرى رحيل مؤسس الاتحاد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، نظم مجلس شباب جامعة زايد للسعادة والإيجابية والتسامح، تحت رعاية وبحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، فعالية بعنوان "عطاء زايد" احتفالاً بـ "يوم زايد للعمل الإنساني"، وذلك بالتعاون مع "حلقة الأمل"، إحدى قطاعات مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية والتي ترأسها الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان.

حضر الفعالية، التي أقيمت في فرع جامعة زايد بأبوظبي، سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، والدكتور عبد المحسن أنسي نائب مدير الجامعة المشارك، رئيس الشؤون الأكاديمية، والدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة.

تضمنت الفعالية حفل إفطار جماعي لأعضاء أسرة الجامعة وعوائلهم، كما تخللها بعض الأنشطة كأخذ الصور التذكارية بالزي الإماراتي التقليدي، ليعود ريع هذه الصور لصالح "حلقة الأمل" التي تضم مبادرتي "تِبون تقرون؟ و "منارة الأمل".

وتهدف مبادرة "تِبون تِقرون" إلى مساعدة الأطفال المرضى على "الشفاء من خلال القراءة"، حيث توفر هذه المبادرة غرفاً مخصصة للقراءة تتسم بأجواء طفولية مليئة بالكتب والألعاب المسلية بعيداً عن أجواء المستشفى لتنوير عقولهم ومساعدتهم على التعافي من خلال عالم رائع من الكتب والقراءة التي تدعم إعادة تأهيلهم، كما تشجع جميع أفراد المجتمع على المشاركة بهذه المهمة التي تنعكس إيجابياً وتسهم في خدمة المجتمع، وقد افتتحت المبادرة 16 غرفة للقراءة في معظم مستشفيات الدولة منذ تأسيسها عام 2013

أما مبادرة "منارة الأمل"، فتوفر الضوء والأمل للأطفال المحرومين في البلدان التي تعاني من تبعات الحروب والفقر أو الكوارث الطبيعية حول العالم، وذلك من خلال توزيع صناديق عليهم تحتوي على مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية يمكن تجميع أجزائها بسهولة.

وبهذه المناسبة، أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي اهتمام جامعة زايد بمشاركة مجتمع دولة الإمارات في الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، تكريساً للمبادئ الإنسانية التي أرساها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والتي اقترن فيها القول بالعمل دائماً، منوهةً بما تقوم به القيادة الرشيدة من مواصلة السير على نهج زايد من خلال مبادرات إنسانية تغطي آثارها العالم كله.

وأشادت معاليها بالدور الذي تقوم به الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان في هذا الاتجاه، والمتمثل في مبادرات ذكية ومبدعة، تستند إلى تراث أمتنا في العطاء والتطوع لعمل الخير، ومشاركتها بها في هذه الفعالية الطيبة.

ومن جهتها، أعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان مؤسس ورئيس "حلقة الأمل" عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ولطلبة جامعة زايد لدعمهم المستمر لتحقيق أهداف الحلقة.

وأضافت الشيخة شما: "ترك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بصمة تاريخية في قلوبنا في حب العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين، ونحن نسير على خطاه.

وتضمنت فعالية "عطاء زايد" أيضاً محاضرة حول عطاء زايد ألقاها فضيلة الشيخ عمر الدرعي مدير إدارة الإفتاء في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وشارك في الفعالية نحو 500 من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطالبات والخريجات وموظفي الجامعة وعوائلهم.