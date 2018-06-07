جامعة الإمارات ضمن أفضل 350 جامعة عالمية

الشارقة 24 – وام:

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً كبيراً بتقدمها 40 مركزاً في تصنيف مؤسسة كيو أس لعام 2019 .

بدوره، أكد الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات، أن هذا الارتقاء لجامعة الإمارات وحصولها على المركز الـ 350 يبرهن أنها تتمتع بسمعة عالمية مرموقة، وتسير بخطى ثابتة من خلال برامجها المعتمدة والأبحاث العلمية والدراسات المستقبلية وغيرها من المبادرات الهامة التي تتناول مواضيع ذات أهمية استراتيجية للمنطقة والعالم.

وأضاف أن الطموح هو أن تكون جامعة الإمارات "جامعة المستقبل" باعتبارها مؤسسة التعليم العالي الرائدة في الدولة والتي تدعم جهود حكومة الإمارات لتحقيق رؤية الإمارات 2021، من خلال تشجيع ودعم التميز والإبداع في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحرص على التركيز على جوانب ومهارات المناهج الدراسية المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة، وأن تصبح الوجهة الأولى للتعاون للوكالات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات والصناعة والوكالات الدولية.

وبذلك تعد الجامعة ضمن أفضل 35% من مؤسسات التعليم العالي في العالم في تصنيف الكيو أس العالمي، الذي يستخدم كإطار منهجي متسق يعتمد على 6 معايير يتم فيها تقييم أداء الجامعات وفقاً لسمعتها الأكاديمية، وآراء جهات التوظيف، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، والاقتباسات لكل عضو هيئة تدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلبة الدوليين.