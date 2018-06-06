جامعة الشارقة تستضيف "المسابقة العالمية للتطوير التقني" في آسيا

الشارقة 24:





استضافت المجموعة البحثية "Open UAE" بمعهد بحوث العلوم والهندسة بجامعة الشارقة، تصفيات دولة الإمارات العربية المتحدة لمسابقة التطوير التقني الاجتماعي “SS12 Age of Innovation” في دورتها الثالثة، والتي شاركت فيها جامعة الشارقة، بالإضافة إلى جامعة أبوظبي، وجامعة دبي، وجامعة عجمان، والجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الكندية، وجامعة مانيبال بدبي، وكليات التقنية العليا، وكلية الدار الجامعية.

تأتي المسابقة هذا العام تحت شعار "التعاطف مع الهندسة: حلول للقضايا الهندسية "، والتي تهدف إلى توفير الفرصة لطلبة الهندسة حتى يعرضوا مشاريعهم وأفكارهم، من خلال المشاريع التي سوف يقدمونها من مختلف الجامعات على مستوى قارة آسيا.

وشاركت جامعة الشارقة في التصفيات من خلال 3 مشاريع طلابية تناولت مواضيع تقنيات الرعاية الصحية، وقد حاز مشروع "مركبة تسليم بضائع ذاتية التحكم تدار بواسطة انترنت الأشياء للرعاية الصحية" للطلبة عبد الله دريا، وعدي الداوود، وجهانزيب رحمان من قسم هندسة الكهرباء وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة بجامعة الشارقة، تحت إشراف الدكتور باسل سودان، على المركز الأول وتأهل للمنافسة في المرحلة الأخيرة للمسابقة على مستوى قارة آسيا، ويهدف المشروع إلى تحسين وتطوير الرعاية الصحية من خلال تطبيق نظام تسليم المستلزمات الصحية بين أقسام المستشفيات.

كما شاركت جامعة الشارقة بمشروعين من قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم وهما مشروع "تطبيق نظام التبرع بالدم" للطالبات سامية دلة، وأسماء الشحي، ونوف بافضل، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف النجار، ومشروع "نظام الزراعة الذكي" للطالبات دينا جمال، ونورهان أحمد، وسهيلة وليد، تحت إشراف الدكتورة منار أبو طالب.

وحضر المسابقة كل من الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة، مدير معهد بحوث العلوم والهندسة، والدكتورة نادية فرحات مديرة وحدة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة، والدكتور قاسم ناصر رئيس قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، إلى جانب عدداً من الأساتذة والطلبة والمشرفين على المشاريع من الجامعات المشاركة في المسابقة.

وفي ختام المسابقة تم تكريم الفريق الفائز من جامعة الشارقة، والفرق المشاركة لأفكارهم وابتكاراتهم المتميزة، وحثهم على مواصلة العمل على مشاريع تهدف إلى التطوير التكنولوجي وخدمة المجتمع.