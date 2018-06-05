جامعة الشارقة تحتفل بتكريم 344 من خريجاتها المتميزات

الشارقة 24:





شهدت سمو الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حفل تكريم 344 طالبة من الخريجات المتميزات من دفعة فصل الربيع 2018 الحاصلات على معدلات الامتياز في برامج الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم من مختلف الكليات والتخصصات العلمية والأدبية في جامعة الشارقة، والذي نظمته عمادة شؤون الطالبات بإشراف الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، وحضور عدد من مدراء الإدارات والمراكز بالجامعة، وعضوات الهيئتين التدريسية والإدارية، وأمهات الطالبات المتميزات.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، وجهت عميدة شؤون الطالبات أسمى معاني الشكر والاحترام إلى سمو الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، على حرصها الدائم بالمشاركة في احتفالات الجامعة بطالباتها المتفوقات والمتميزات، كما قدمت التهاني للخريجات المتميزات وأولياء أمورهن وأساتذتهن.

وأشادت خلال كلمتها بهذا التفوق والتميز الذي يأتي تماشياً مع رسالة الجامعة التي وضعها لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، الذي أصبح هدفاً دائماً لجميع العاملين في جامعة الشارقة لرفع معدلات التفوق بين طلبتها ضمن معايير ولائهم ووفائهم التعليمي، كما أشادت بدور أولياء الأمور في مراحل تنشئة الطالبات من خلال رعايتهن وزراعة ثقتهن بأنفسهن، وفتح آفاق التميز والإبداع لهن.

وأضافت: "نود أن نؤكد لكن أن أوطانكن تعتمد وعلى نحو كبير على أمثالكن من المؤهلين المتميزين، لهذا أوصيكن بالمزيد من العلم والمعرفة، لأنه على أيادي أمثالكن من المتميزين تكون التنمية الوطنية أكثر رسوخاً وأكثر تقدماً وتطوراً".

وفي كلمة الخريجات المتميزات، قدمت الطالبة مريم ود الأدهم من كلية الصيدلة الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالنيابة عن زميلاتها الخريجات المتميزات، على الدعم المتواصل الذي تقدمه الجامعة لطلبتها خلال مسيرتهم الأكاديمية، إلى جانب تهيئتهم لمواكبة المستقبل، كما شكرت أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على احتوائهم الدائم للطلبة ومساعدتهم في البحث عن مهاراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى جهودهم المستمرة في تعزيز روح الابتكار والتفوق العلمي لدى الطلبة.

واختتمت الطالبة حديثها بشكر أولياء الأمور على تشجيعهم الدائم لأبنائهم لتحقيق أهدافهم المرجوة، ثم خصت زميلاتها الخريجات بترقب الفرص المستقبلية بين مسيرة العمل والدراسة، وإضافة بصمة مميزة للمجتمع في خدمة الوطن.

وفي ختام الحفل، تفضلت سمو الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي ترافقها الدكتورة سلامة الرحومي بتسليم دروع التفوق والشهادات للخريجات المتميزات في برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم من مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة.