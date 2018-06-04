الجامعة القاسمية تنظم ورشة عمل حول "فن تلخيص الكتب"

الشارقة 24:





نظمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة القاسمية بالشارقة ورشة عمل حول "مهارات فن تلخيص الكتب"، في إطار استعدادها لانطلاق النسخة الثانية من مسابقة فرسان القراءة السنوية، والتي تتمحور في جوهرها باختيار كتاب وتلخيصه بأسلوب علمي وأدبي، ويتصدر كتاب سيرة مدينة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ليكون ثاني كتاب يتم تلخيصه في الدورة الثانية للمسابقة.

وتنظم الورش كجزء من خطة العمادة السنوية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة الثقافية والتوعوية وكجزء من توظيف وقت الفراغ خلال فترة الإجازة الصيفية لطلبة الجامعة.

وتأتي الورشة التي تطرحها العمادة بهدف الدعوة إلى صداقة الكتب والإقبال على قراءتها، والتمكن من مهارات استيعابها وتلخيصها، والحثّ على جعل القراءة ممارسة يومية وعادة حياتية، والمساهمة في مسيرة الرقي الفكري والتطوير الذاتي.

قدمت الورشة الدكتورة شمس الإسلام حالو أستاذ مساعد الأدب والنقد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة؛ وبينت خلالها مفهوم تلخيص الكتب والأهداف التي يرمي إليها، وركزت على بيان المهارات الأساسية للتلخيص الجيد، والطريقة العملية للتلخيص وخطواته الرئيسة، وبينت أثره في توفير الوقت والجهد على الراغبين بمعرفة محتوى الكتاب سريعاً، وقدمت نماذج تطبيقية للتلخيص.

وخلال الورشة أبدت الطالبات تفاعلاً رائعا وإيجابياً؛ فقد تدربن على تلخيص بعض الفقرات خلال الورشة، ولخصن بعضاً منها، مما كان له الأثر الجيد في ترسيخ ثقتهن بقدراتهن الاستيعابية والكتابية.

وأشاد الطالبات بالورشة وأكدن أنها سيكون لها الأثر الطيب أيضاً في إقدامهنّ على الاهتمام بالقراءة والكتب بشكل عام، والاشتراك في مسابقة فرسان القراءة بشكل خاص، وتأدية رسالتهن السامية في المستقبل وتعليم طلابهن محبة الكتب وكيفية الاستفادة منها، وليكنّ في مستقبلهن عنصراً فاعلاً مساهماً في مسيرة المعرفة والعلم والتطوير في هذا الوطن العظيم.