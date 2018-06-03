جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع دفاع مدني دبي

الشارقة 24 – وام:

وقعت جامعة الشارقة، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، للتعاون المشترك في النواحي المتعلقة بالسلامة، ونشر الوعي الوقائي للمساعدة في مهمات الإنقاذ، وتدريب العاملين في المنشآت على سبل الحماية .

وقع المذكرة كل من الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والعميد جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

وشملت المذكرة توضيحاً للأهداف المشتركة لكلا الطرفين، بما يخدم المصلحة العامة، والتي تقتضي التنسيق، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرات والمشاريع المختلفة، وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والاستشارات المرتبطة بطبيعة عمل الجانبين، كالمؤتمرات والملتقيات العلمية ومشاريع الإبداع والابتكار وتبني الأطروحات المدروسة.

حضر توقيع المذكرة، الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، والرائد إسماعيل علي الريس رئيس قسم التأمينات بالإدارة العامة للدفاع المدني، ونورة أحمد المطروشي مدير إدارة التدريب وتطوير الأداء بدفاع مدني دبي.