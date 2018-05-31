الجامعة الأميركية في الشارقة تكرم الطلبة الخريجين

الشارقة 24:





أقامت الجامعة الأميركية في الشارقة، مساء أمس الأربعاء، حفل تكريم للخريجين في مبناها الرئيسي، وجاء الحفل في نهاية استعدادات الجامعة لحفل التخريج الذي يقام مساء اليوم الخميس، في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة، والذي يشهده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة.

وخلال كلمة لهما خلال الحفل، هنأ الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، وتشارلز دياب المدير التنفيذي لمكتب التطوير وشؤون الخريجين، كوكبة الخريجين.

ويبلغ إجمالي عدد خريجي هذا الفصل 610 طالب وطالبة، من درجتي البكالوريوس والماجستير.