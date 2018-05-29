"أميركية الشارقة" تتصدر قائمة "تايمز" من حيث تنوع الطلبة الأجانب

الشارقة 24:





تصدرت الجامعة الأميركية في الشارقة قائمة "تايمز" للتعليم العالي THE للجامعات ذات النسبة الأعلى من الطلبة الدوليين على مستوى العالم، وتعتبر هذه القائمة واحدة من المؤشرات الأكثر موثوقية لأعداد الطلبة الدوليين، وتستخدم تايمز للتعليم العالي بيانات هذه القائمة ضمن تصنيفها السنوي للجامعات العالمية، ويذكر بأن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تتصدر بها الجامعة الأميركية في الشارقة هذه القائمة.

وقد تفوقت الجامعة الأميركية في الشارقة، والتي يشكل الطلبة الأجانب فيها 84 % من مجتمعها الطلابي، على الجامعات الـ 199 الأخرى المدرجة في القائمة، والتي تمثل مختلف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا ولوكسمبورغ وسويسرا وأستراليا.

وتعد الجامعة الأميركية في الشارقة خياراً شائعاً للطلبة من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل تفوقها الأكاديمي المتميز واهتمامها بتوفير الفرصة للطلبة لصقل مواهبهم من خلال العديد من الأنشطة اللاصفية.

وتوفر برامجها الأكاديمية، القائمة على نموذج الفنون والعلوم الحرة الأميركية، الفرصة للطلبة لدمج الدراسة المتعمقة في المجالات المهنية مع المهارات المطلوبة لجهات العمل في جميع أنحاء العالم، ويحصل الطلبة الذين يتخرجون من الجامعة الأميركية في الشارقة على درجة جامعية مشهود لها بالتميز ومعتمدة من الولايات المتحدة، دون الحاجة للسفر إلى الولايات المتحدة.

وترحب الجامعة الأميركية في الشارقة حالياً بطلبة جاءوا من أكثر من 95 دولة، مما يجعل حرمها الجامعي معروفًا بتنوعه وشموله، ويعتقد كيفين ميتشيل، القائم بأعمال وكيل الجامعة ورئيس الشؤون الأكاديمية فيها، بأن هذا التنوع الثقافي للجسم الطلابي في الجامعة الأميركية في الشارقة هو واحد من أكثر نقاط القوة في الجامعة، ويقول: " لقد رأيت الأثر الجيد الذي تتركه الدراسة في بيئة متعددة الثقافات على طلبتنا، ففي حين أن العديد من المؤسسات لديها تنوع طلابي، إلا أن البيئة التعليمية في الجامعة الأميركية في الشارقة تتميز بتوفير الفرص للمشاركات الجوهرية بين الطلبة من خلفيات ثقافية متعددة في داخل الفصول الدراسية، وفي الأنشطة اللاصفية، ولهذا فإن خريجينا يكونون مهيئين لفرص العمل في بيئة متعددة الثقافات".