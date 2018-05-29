جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع نادي الذيد

الشارقة 24:

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع نادي الذيد الثقافي الرياضي، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتأسيس شراكة بينهما مجتمعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقعها عن الجامعة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن النادي وقعها رئيس مجلس الإدارة سعادة سالم بن هويدن الكتبي، وذلك بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وسعادة خليفة سلطان الجاري أمين السر العام بنادي الذيد، والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحفيز الطلبة الموهوبين رياضياً وتنمية مهاراتهم، ودعم الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية، إلى جانب طرح وتنفيذ الدبلومات المهنية والبرامج التدريبية وورش العمل في المجالات الرياضية والثقافية والصحية، والتعاون في إطلاق المبادرات وتنظيم المؤتمرات أو الملتقيات العلمية التي تتناول المجالات الرياضية والثقافية والصحية.

في بداية اللقاء، رحب سعادة مدير الجامعة بالحضور، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة بفضل دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أصبحت جامعة رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل على توفير بيئة علمية قادرة على إرساء تقاليد راسخة للبحث العلمي في مختلف حقول المعرفة، كما أنها تحرص على تطوير المجتمع المحلي وتوفير مختلف الخدمات التأهيلية في تدريب وتطوير الأفراد في شتى المجالات، وتسعى إلى تشكيل شراكات مجتمعية مع الجهات الراعية لنشاطات وبرامج الجامعة، مضيفاً، أن الجامعة تطمح إلى إعداد جيل كامل من الرياضيين الجامعيين بما أنها تتصدر الجامعات الأخرى في المنح الرياضية.

ومن جانبه أكد سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي على أهمية العلاقة مع جامعة الشارقة، وأشاد بمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بالمنحة الدراسية الخاصة بالرياضيين والتي تعزز ممارسة الرياضة وخاصة للموهوبين وتساعدهم على إتمام دراستهم الجامعية، وأشار إلى الأنشطة المشتركة التي تقام في المجتمع المحلي بمشاركة من جامعة الشارقة، ومنها تحكيم المسابقات المتخصصة في مهرجان "كلنا خليفة الثقافي"، حيث يشارك أساتذة كلية الفنون الجميلة والتصميم في تحكيم مسابقات التصوير والرسم، كما يساهم أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعة في إلقاء العديد من المحاضرات التي ينظمها النادي، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع فرع الجامعة بمدينة الذيد في تنظيم العديد من الفعاليات.