جامعة الشارقة تحتفل بتخريج 3 دبلومات مهنية

الشارقة 24:

احتفل مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة بتخريج 3 دبلومات مهنية، تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أعلن عن ذلك الأستاذ الدكتور راضي محسن الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، وتضمنت الدبلومات الثلاث 64 متدرباً من الباحثين عن عمل بواقع 110 ساعة تدريبية لكل دبلوم، وأشرف على تنفيذ البرامج عدد من الأساتذة المختصين من جامعة الشارقة.

احتفل المركز بتخريج "الدبلوم المهني في التفتيش الهندسي" لـ 23 مشاركاً من الباحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة، وهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين بأساسيات التفتيش الهندسي، وكيفية بدء المشروع ومراحل التصميم، وأساسيات المواصفات الهندسية والسلامة العامة والتدقيق في مواقع الإنشاء، بجانب أساسيات قراءة الخرائط وعمل التقارير، وذلك بحضور الأستاذة عائشة المنصوري من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

كما احتفل المركز بتخريج "الدبلوم المهني في المحاسبة والإدارة المالية"، لـ 18مشاركاً من الباحثين عن عمل من خريجي الكليات المختلفة، وركز البرنامج على المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية، وأسس المراجعة من خلال حالات عملية في المراجعة، بجانب التعريف بالهيكل الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعريف بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة والإجراءات الضريبية المتبعة في الدولة، حضر الاحتفال الأستاذ جابر الزرعوني من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

كذلك احتفل المركز بتخريج "الدبلوم المهني في تصميم وتطوير تطبيقات الهاتف المتحرك"، لـ 23 باحثاً عن عمل من خريجي الثانوية العامة، في خورفكان، حيث هدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب كوادر وطنية تكون قادرة على تصميم وإدارة التطبيقات المختلفة للهواتف الذكية بمختلف الأنظمة التشغيلية، بالإضافة إلى الإلمام بالفوائد التقنية والتجارية لهذه التطبيقات والاطلاع على أحدث التقنيات المناسبة لبناء وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، حضر الاحتفال الأستاذ عيسى الأنصاري من وزارة الموارد البشرية والتوطين.