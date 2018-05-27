وفد اتحاد الجامعات العربية يطلع على برامج الجامعة القاسمية

الشارقة 24:





اطلع وفد اتحاد الجامعات العربية، خلال زيارته الجامعة القاسمية، على مختلف أقسام وكليات الجامعة ومرافقها، جاء ذلك بهدف تعزيز الروابط والعلاقة بين الجامعة والاتحاد، وكذلك للاطلاع على نظامها والمعايير المتبعة وإمكانياتها الأكاديمية من أجل استكمال انضمامها رسمياً لعضوية اتحاد الجامعات العربية.

وضم الوفد كلاً من الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان أمين عام الاتحاد والأستاذ والأستاذ الدكتور غالب عوض الرفاعي رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور غز الدين حطاب رئيس جامعة الدار بدبي.

وكان في استقبال الوفد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، والدكتور عصام الدين عجمي المستشار الأكاديمي للجامعة، إضافة إلى القائمين بمهام عمداء كليات الجامعة.

في بداية اللقاء، قدم الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة شرحاً وافياً عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، من إنشاء الجامعة لتكون منارة لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية بوسطيتها واعتدالها، واستقبال كافة الدارسين من مختلف أرجاء العالم للاستزادة من علومها ومناهجها في كلياتها وتخصصاتها.

وتناول العرض أيضاً مختلف أدوار الجامعة وما توليه من أهمية للطلبة الدارسين من خلال منظومة متكاملة توفر لهم برامج وأنشطة مختلفة ومتنوعة تشمل البحوث العلمية والرياضة والصحة والإرشاد والخدمة الاجتماعية، إلى جانب تنظيم المهرجانات والفعاليات والرحلات الترفيهية والتدريبية التي تسهم في صقل شخصيات ومواهب الطلبة من الجنسين.

تفقد الوفد كافة مرافق الجامعة وكلياتها ومركز اللغات ومسرح الجامعة ومكتبة الجامعة واطلعوا على كافة التجهيزات الحديثة التي تتميز بها.

كما تفقد الوفد دار المخطوطات الإسلامية، واطلعوا على كافة أقسام الدار ووحداتها من وحدة التعقيم والتصوير الرقمي ووحدة حفظ ومعالجة المخطوطات والفهرسة وقسم النشر وقسم التحقيق، كما اطلعوا على مكتبة الفهارس والدوريات.

كما اطلعوا على الخدمات المقدمة للطلبة الدارسين في الجامعة، وتعرفوا على الجهود المبذولة في الإدارات لتسهيل شؤون الطلبة كإدارة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلبة بأقسامها المختلفة.

وأعرب الوفد عن سعادته في التعرف على الجامعة القاسمية، وأبدوا إعجابهم بالاهتمام الكبير بالتعليم العالي، وبمستوى التطور والبنية التحتية في الجامعة القاسمية.

وفي ختام الزيارة، كرم الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة سعادة الأستاذ سلطان أبو عرابي العدوان أمين عام الاتحاد وأعضاء الوفد المرافق، وقدم لهم درع الجامعة تقديراً لهم على جهودهم.