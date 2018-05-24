"أميركية الشارقة" تنضم إلى حركة البيت الصغير الدولية

الشارقة 24 – وام:

نفذ طلبة من الجامعة الأميركية وأعضاء هيئة التدريس، مشروع "البيت الصغير" في الحرم الجامعي، الذي يستعرضون فيه أحدث الأبحاث في البناء المستدام والصديق للبيئة.

ويأتي المشروع، وهو الأول من نوعه في الجامعة الأميركية، في إطار حركة "البيت الصغير العالمية" واسعة الانتشار، التي بدأت في الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي، في محاولة لمكافحة ارتفاع تكاليف السكن والآثار البيئية الضارة الناجمة عن مساحات المساكن المفرطة.

وعمل فريق من طلبة الجامعة والأساتذة والخريجين، على تصميم وبناء البيت الصغير على مدى الأشهر الـ12 الماضية، حتى يكون بمثابة مختبر لطلبة الجامعة والباحثين وكمنبر لمستقبل الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال.

وبمساحة تبلغ فقط 194 قدماً مربعاً "18 متراً مربعاً"، يستخدم المنزل الصغير للجامعة الأميركية في الشارقة موارد أقل بكثير من المنازل التقليدية في البلدان المتقدمة، كما تم تجهيز المنزل بعدد من الابتكارات التي تقلل من استخدام المياه والطاقة إلى الحد الأدنى، وتقلل البصمة الكربونية بما في ذلك جدران خفيفة الوزن بمحتوى منخفض من الإسمنت، ومعدلات عزل عالية ومقاومة للحريق وصنابير بأجهزة استشعار وإعادة استخدام المياه الرمادية، وتشمل الخطط المستقبلية تزويد البيت الصغير بالطاقة الشمسية والتبريد بالطاقة الأرضية ومرحاض يعيد تدوير الفضلات.

وقال الدكتور روبرت هوتالين رئيس قسم الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية في الشارقة: إن طلاب الهندسة المدنية غالباً يصممون مشاريع تخرجهم، ولكن نادراً ما يبنون ما يصممونه وعندما قام طلبتنا ببناء البيت الصغير، أدركوا سهولة حدوث أخطاء التصميم حيث يحاول المقاولون، تنفيذ البناء على الواقع اعتماداً على المخططات والتصاميم، بالإضافة إلى ذلك شعر الطلبة بالفخر لهذا الإنجاز ولنجاحهم في الإسهام بترويج فكرة المساكن صغيرة المساحة وقليلة التكلفة والمستدامة كحل لتحديات الإسكان في العالم.